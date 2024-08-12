Adana'da su kanalı düşen 2 kişi hayatını kaybetti
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Adana'da motosikletli 2 kişi atık su kanalına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler iki kişinin cansız bedenine ulaştı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletin atık su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Tekel Caddesi'ndeki atık su kanalında 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
18 YAŞINDAKİ İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık personeli, 01 ET 759 plakalı motosikletle kanala düştükleri tespit edilen Emre Tokgöz (18) ve Şahin Adın'ın (18) hayatını kaybettiği belirledi.
Cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı