Adil Öksüz nerede? 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki isim

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin arkasında kritik bir isim öne çıkıyor: Adil Öksüz. Hakkındaki bilgiler ortaya çıktıkça, Öksüz’ün darbedeki rolü gizem, siyasi entrika ve bir dizi tartışmalı olayla örtüldü. Darbenin kilit ismi olmasına rağmen, devlet içindeki FETÖ mensupları onun yurt dışına kaçmasını sağladı. Gelin bu olayda terör örgütü üyelerinin nasıl bir kamikaze saldırısı gerçekleştirdiğini birlikte inceleyelim.

AHMET ERARSLAN/TURKIYETODAY.COM—Sıklıkla "Hava Kuvvetleri İmamı" olarak anılan Adil Öksüz, darbecilerin merkez üssü olan Akıncı Hava Üssü'nden darbenin yönetilmesinde kilit bir figür olarak dikkat çekiyor. FETÖ terör örgünün elebaşı Fetullah Gülen ile bağlantıları, onu darbenin planlanması ve icrasında önemli bir isim olarak konumlandırdı. Öksüz, darbe gecesi Akıncı Hava Üssü yakınlarında gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILMA SÜRECİ

Öksüz'ün tutuklanmasının ardından yaşananlar pek çok kişiyi şaşırttı ve bir dizi komplo teorisine yol açtı. FETÖ'nün 2 numaralı ismi Öksüz, sadece iki gün sonra hakimler Çetin Sönmez ve Köksal Çelik tarafından serbest bırakıldı.

Bu karar bir tartışma ve şüphe fırtınasının fitilini ateşledi. Kamikaze pilotlarını andıran yargıçlar, Öksüz'ün kaçmasını sağlamak için her şeyi göze almış görünüyorlardı. Hem Sönmez hem de Çelik daha sonra tutuklandı ve görevlerinden uzaklaştırıldı.

Yakalanıp adliyeye sevk edildikten 21 dakika sonra salıverilerek kayıplara karışan FETÖ’cülerin ‘Hava Kuvvetleri imamı’ Adil Öksüz’ün ‘sır’ plakasıyla dikkat çeken aracı ortaya çıkmıştı.

TASFİYELER VE TUTUKLAMALAR

Öksüz'ün kaçışının ardından devlet kurumlarında büyük bir tasfiye başladı. Polis memurlarından akademisyenlere kadar binlerce kişi FETÖ ile bağlantılı olduklarından dolayı görevden alındı ya da tutuklandı. Davut Aydüz ve Muhittin Akgül gibi yüksek rütbeli polis memurları ve savcılar da Öksüz'le bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasındaydı.

Kendisini takip etmekle görevlendirilen memurların da tutuklanması FETÖ’nün devlet içerisindeki yapılanmasının ne büyük boyutta olduğunu gösterir nitelikte.

FİRARİ BİR KAÇAK

Öksüz'ün ortadan kaybolması da en az serbest bırakılması kadar şüpheli oldu. Nerede olduğuna dair raporlar Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzanmakta ve yurtdışındaki FETÖ’cü ağların koruması altında olduğunu gösteriyor. İlk görüldüğü yerler Berlin ve Frankfurt gibi Alman şehirleri olurken, daha sonraki raporlar Pensilvanya'da Fethullah Gülen'in yakınlarında bir yerde saklanmış olabileceğine işaret ediyor.

Adil Öksüz'ün eşi ve çocuklarının da New Jersey'de yaşıyor olması bu ihtimali güçlendiriyor.



Adil Öksüz’ün eşi 2018 yılında ABD’de görüntülenmişti

CEZALANDIRILMAYI BEKLİYOR

Adil Öksüz'ün hikayesi henüz bitmiş değil. Türkiye iadesini ve destek ağının tüm boyutlarını ortaya çıkarmayı sürdürürken, davası adalet, siyaset ve uluslararası ilişkiler arasındaki karmaşık etkileşimin dokunaklı bir hatırlatıcısı olmaya devam ediyor. Öksüz'ün kaçışı ve ardından Türkiye'deki kurumlarda yaşanan tasfiyeler, devletlerin iç ve dış tehditler karşısında karşılaştıkları zorlukların çarpıcı bir örneğini teşkil ediyor.

Adil Öksüz'ün hikâyesi, siyasi kaçaklar ve devletlerin verdiği tepkilerin büyük dokusu içinde, sadece Türkiye siyasetine doğrudan etkisiyle değil, aynı zamanda devlet içerisine sızan yapılar karşısında çözüm üretmenin şartlarını da gösteriyor.