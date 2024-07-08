Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adıyaman'da depremzedenin konteyneri soyuldu

Adıyaman'da depremzedenin konteyneri soyuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adıyaman&#039;da depremzedenin konteyneri soyuldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat depremlerine Adıyaman'daki evinde yakalanan depremzeden İlhan T., konteynerde hayatını sürdürüyor. Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kent'te yaşayan depremzede İlhan T'nin konteyneri soyuldu.

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremleri, dünyayı ayağa kaldırmıştı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerde 11 il büyük yara aldı. Bu illerden biri de Adıyaman.

Adıyaman'da evini kaybeden depremzede, konteyner kentte hayatına devam eden depremzeden İlhan T. 'pes artık' dedirtecek bir olayla karşı karşıya kaldı. 

DEPREMZEDENİN KONTEYNERİ SOYULDU

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kent içerisinde bulunan İlhan T’ye ait konteynere gündüz saatlerinde giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar burada bulunan klima ve televizyonu çaldı.

Kapısı hiç zorlanmadan açılan ve daha sonra kapısı yine kilitlenen konteynere gelen İlhan A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman'da depremzedenin konteyneri soyuldu - 1. Resim

POLİSLER BÖLGEYİ İNCELEDİ

İlhan A., kendi üzerine zimmetli olan konteyner kapısının anahtarla açılıp hırsızlık olayının ardından yeniden anahtarla kapatıldığını vurgulayarak hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs yada şahısların biran önce yakalanmasını istedi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
3 kadın hırsız girdiği evden 360 bin liralık altın çaldı! Yakayı böyle ele verdiler... - Gündem3 kadın hırsız girdiği evden 360 bin liralık altın çaldı! Yakayı böyle ele verdiler...Ekipler boğuldu diye ırmakta aradı! Bulunduğu yer pes dedirtti - GündemBoğuldu diye ırmakta aradılar! Bulunduğu yer pes dedirttiHizbullah İsrail'in en önemli üslerinden biri olan Meron'u bombalayarak yok etti - GündemMeron bombalanarak yok edildiCumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD'ye gidiyor! İşte çantasındaki dosyalar - Gündemİşte çantasındaki dosyalarSel felaketi 2 can almıştı! 13 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı - Gündem13 kent için gök gürültülü sağanak uyarısıİstanbul'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - Gündemİstanbul'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...