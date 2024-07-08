Adıyaman'da depremzedenin konteyneri soyuldu

6 Şubat depremlerine Adıyaman'daki evinde yakalanan depremzeden İlhan T., konteynerde hayatını sürdürüyor. Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kent'te yaşayan depremzede İlhan T'nin konteyneri soyuldu.

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremleri, dünyayı ayağa kaldırmıştı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerde 11 il büyük yara aldı. Bu illerden biri de Adıyaman.

Adıyaman'da evini kaybeden depremzede, konteyner kentte hayatına devam eden depremzeden İlhan T. 'pes artık' dedirtecek bir olayla karşı karşıya kaldı.

DEPREMZEDENİN KONTEYNERİ SOYULDU

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-1 Konteyner Kent içerisinde bulunan İlhan T’ye ait konteynere gündüz saatlerinde giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar burada bulunan klima ve televizyonu çaldı.

Kapısı hiç zorlanmadan açılan ve daha sonra kapısı yine kilitlenen konteynere gelen İlhan A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

POLİSLER BÖLGEYİ İNCELEDİ

İlhan A., kendi üzerine zimmetli olan konteyner kapısının anahtarla açılıp hırsızlık olayının ardından yeniden anahtarla kapatıldığını vurgulayarak hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs yada şahısların biran önce yakalanmasını istedi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.