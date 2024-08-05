Adresinde bulunmayan 729 bin Suriyeliye 150 gün süre verildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de düzenli göçmen sayısının 4 milyon 437 bin olduğunu açıkladı. "3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını gördük." diye konuşan Yerlikaya, bu kişilere Türkçe, İngilizce ve Arapça uyarılar gönderdiklerini ve adreslerinin güncellenmesinin istendiğini söyledi. Yerlikaya, 150 günlük sürenin ardından işlem yapmayan Suriyelilerim eğitim, sağlık gibi hizmetlerden faydalanamayacağını da vurguladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda, "Sosyal Politikalar ve İnsan Hakları" konusunda sunum yaptı.

TÜRKİYE'DE 4 MİLYON 437 BİN GÖÇMEN VAR

Yerlikaya, "kıyıya bebekler vurmasın" diye çalıştıklarını vurgulayarak, "Dünyada 300 milyon göçmen var, büyük bir sayı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği diyor ki o 300 milyonun içerisinde zorla evinden edilenler 123 milyon. Yine 47 milyon koruma altındakiler. Ülkemizde düzenli göçmen sayısı bugün itibarıyla 4 milyon 437 bin. 3 milyon 103 bin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 109 bin ikamet izni, 224 bin uluslararası koruma altındakiler." bilgisini verdi.

729 BİN SURİYELİ ADRESİNDE YOK!

Düzenli ve düzensiz göçmenlerle ilgili rakamların her cumartesi Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynaklara verildiğine işaret eden Yerlikaya, yabancıların adres beyanlarında oturup oturulmadığını araştırdıklarını ifade ederek, "3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını gördük." diye konuştu.

TOPLAMDA 150 GÜN SÜRE VERİLDİ

Bu kişilere adreslerini güncellemeleri konusunda Türkçe, İngilizce ve Arapça uyarılar gönderdiklerini anlatan Yerlikaya, adresi güncellemeleri için önce 90 gün, ardından 2 ay daha süre verdiklerini, süre dolduğunda bu kişilerin eğitim, sağlık gibi hiçbir hizmetten faydalanamayacağını bildirdi.