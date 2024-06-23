Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AFAD duyurdu! Akdeniz'de deprem: İşte ilk veriler...

AFAD duyurdu! Akdeniz'de deprem: İşte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AFAD duyurdu! Akdeniz&#039;de deprem: İşte ilk veriler...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

AFAD, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 11.14'te gerçekleşti. Depremin derinliği 49.2 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Girit Adası olarak duyurdu. Kandilli, depremin büyüklüğü için 3.8 derken derinliği 9.0 kilometre olarak paylaştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Arda Güler neden 11'de yoktu? Avrupa medyası şaşkına döndüDüğüne 90 dakika milli maç arası! Pistin ortasında davetlilerle birlikte izlediler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cami tuvaletinden sabunluk çalıp lüks arabasıyla olay yerinden ayrıldı - GündemCami tuvaletinden sabunluk çalıp, lüks aracıyla gittiİzmir'de korkunç olay! 12 ve 14 yaşındaki kardeşler otel odasında ölü bulundu - GündemYaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulunduArkasında Osmanlı hattı elinde Kızılelma! Selçuk Bayraktar Aziz Sancar'ın evinden gönderdiği özel mesajı paylaştı - GündemAziz Sancar'ın evinden gönderdiği özel mesajı paylaştıOsmaniye'de sır ölüm! Evinden çıkıp tarlasına gitti, cansız bedeni bulundu - GündemOsmaniye'de sır ölüm! Evinden çıkıp tarlasına gitti, cansız bedeni bulunduAnkara'da palet fabrikasında korkutan yangın! Ekipler müdahale etti - GündemAnkara'da palet fabrikasında korkutan yangınBorç yüzünden tartıştığı Fatma Kahraman'ı öldüren eş kaçarken yakalandı - GündemBorç yüzünden tartıştığı Fatma Kahraman'ı öldüren eş kaçarken yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...