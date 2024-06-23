AFAD duyurdu! Akdeniz'de deprem: İşte ilk veriler...

AFAD, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

AFAD, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 11.14'te gerçekleşti. Depremin derinliği 49.2 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Girit Adası olarak duyurdu. Kandilli, depremin büyüklüğü için 3.8 derken derinliği 9.0 kilometre olarak paylaştı.