Kars'ta korkutan deprem! Verileri AFAD paylaştı

Kars Merkez'de saat 04.16'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanı beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) meydana gelen son depreme dair detayları paylaştı.

AFAD, Kars'ın Merkez ilçesinde gece yarısı 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saati 04.16 olarak belirlenirken, derinliği ise 7.12 kilometre olarak açıklandı.

Depreme ilişkin olumsuz herhangi bir ihbar paylaşılmadı.