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AFAD duyurdu! Muğla'da korkutan deprem

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AFAD duyurdu! Muğla&#039;da korkutan deprem
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Gündem Haberleri

AFAD ve Kandilli saat 12.11'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, saha çalışmalarının başladığını olumsuz bir durumun olmadığını aktardı.

Muğla'nın Datça ilesi dün geçtiğimiz günlerde 4.1 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Muğla'dan bugün de yeni bir deprem haberi geldi. Depremin merkezi bu kez Marmaris oldu. 

 Bölge halkı büyük korku yaşarken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklamalar peş peşe geldi. 

MUĞLA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 12.11'de bir deprem oldu.

Büyüklüğü 4.4 olarak duyurulan depremin derinliği ise 6.89  km olarak ölçüldü. 

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de  depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

ALİ YERLİYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Yerlikaya şu ifadeleri kaydetti:

Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

 

Düzenleyen:  - Gündem
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