AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar! Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.33'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Korkutan sarsıntı, Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa gibi çevre illerde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Kandilli Rasathanesi, saat 16.33'te kaydedilen depremin derinliğini 11 kilometre olarak açıkladı.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
AFAD ise korkutan sarsıntının büyüklüğünün 4.1 olduğunu duyurdu. AFAD'a göre depremin derinliği ise 7 kilometre.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem, Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa gibi çevre illerde de hissedildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi