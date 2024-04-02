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Haberler > Gündem > AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar! Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar! Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AFAD ve Kandilli&#039;den peş peşe açıklamalar! Muğla&#039;da 4.5 büyüklüğünde deprem

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.33'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Korkutan sarsıntı, Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa gibi çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli Rasathanesi, saat 16.33'te kaydedilen depremin derinliğini 11 kilometre olarak açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD ise korkutan sarsıntının büyüklüğünün 4.1 olduğunu duyurdu. AFAD'a göre depremin derinliği ise 7 kilometre.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa gibi çevre illerde de hissedildi.

AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar! Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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