AFAD ve Kandilli duyurdu! Çanakkale ve Elazığ'da deprem: İşte ilk veriler...

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Haziran 2024 11:38 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 11:51 - Güncelleme:

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Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 9 dakika sonra bu kez de Çanakkale 3.7 ile sallandı.