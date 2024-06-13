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AFAD ve Kandilli duyurdu! Çanakkale ve Elazığ'da deprem: İşte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AFAD ve Kandilli duyurdu! Çanakkale ve Elazığ&#039;da deprem: İşte ilk veriler...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 9 dakika sonra bu kez de Çanakkale 3.7 ile sallandı.

AFAD, saat 11.18'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.9 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

ÇANAKKALE DE SALLANDI

Saat 11.27'de ise Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 6.97 kilometre.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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