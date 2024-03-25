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AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu! Muğla'da korkutan deprem!

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AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu! Muğla&#039;da korkutan deprem!

Gündem Haberleri

AFAD ve Kandilli tarafından yapılan peş peşe açıklamaya göre Muğla'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bugün Adana'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardında bu kez Muğla açıklarında bir deprem meydana geldi. 

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. 17.25 sıralarında meydana gelen deprem yerin 7.08 km derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. Kandilli verilerine göre deprem yerin 15.1 km derinliğinde meydana geldi.

Düzenleyen:  - Gündem
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