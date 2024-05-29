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Afganistan ile vizeler karşılıklı durduruldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Afganistan ile vizeler karşılıklı durduruldu
Resmi Gazete, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye ve Afganistan arasında Diplomatik Pasaport Hamileri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın durdurulması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında Diplomatik Pasaport Hamileri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma durdurulacak. Karar ise 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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