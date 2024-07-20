Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kazada biri çocuk 4 kişi de yaralandı.

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı.

O.A, (50) idaresindeki 42 KK 879 plakalı yolcu otobüsü, Dinar-Çay kara yolunun 37'inci kilometresinde D.K'nin (35) kullandığı 34 FP 6818 plakalı otomobille çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, araçlarda bulunan F.K, (36) N.B.K, (3) D.H, (74) ile E.H. (34) yaralandı.

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K. ile N.B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazan'ın ardından Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.