Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Şuhut, Trafik Kazası, Afyonkarahisar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kazada biri çocuk 4 kişi de yaralandı.

Korkunç kaza, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı.

O.A, (50) idaresindeki 42 KK 879 plakalı yolcu otobüsü, Dinar-Çay kara yolunun 37'inci kilometresinde D.K'nin (35) kullandığı 34 FP 6818 plakalı otomobille çarpıştı. 

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, araçlarda bulunan F.K, (36) N.B.K, (3) D.H, (74) ile E.H. (34) yaralandı.

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K. ile N.B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazan'ın ardından Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kağıthane'de anne-oğul kabusu yaşadı: "Gürültü yapmayın" diye uyardılar dakikalarca darp edildiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir sıfır ekledi, ücretin 10 katını ödedi! Esnaf, günlerdir fazla ödeme yapan müşterisini arıyor - GündemGünlerdir fazla ödeme yapan müşterisini arıyorKağıthane'de anne-oğul kabusu yaşadı: "Gürültü yapmayın" diye uyardılar dakikalarca darp edildiler - Gündem"Gürültü yapmayın" diye uyardılar dakikalarca darp edildilerAnnesini boğarak öldürdü, suçlu olduğu 3 ay sonra ortaya çıktı - GündemAnnesini boğarak öldürdü, suçlu olduğu 3 ay sonra ortaya çıktıCezaevinden izinli çıkan mahkum alkollü yakalandı! Polise 2 saat dil döktü - GündemEhliyetsiz kullandığı araçla alkollü yakalandıAntalya'da lüks otelde akıllara durgunluk veren protesto: Kliması bozuldu yatağını restorana serdi - GündemMağdur müşteriden görülmemiş protestoPolisin "dur" ihtarına uymadılar, nedeni yakalanınca ortaya çıktı! Araçta neler bulundu neler - GündemNiye durmadıkları yakalanınca ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...