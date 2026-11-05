Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten yayın kuruluşlarına uyarı geldi. Daniş, teyitsiz bilgilerin ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmamasını isteyerek yayınlarda acılı ailelerin hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürerken, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten medya kuruluşlarına yayın uyarısı geldi.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"​Bu hassas süreçte yayıncı kuruluşlarımızın, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu unutmamaları, toplumda korku ve paniğe yol açacak teyitsiz bilgilerden, özellikle olay yeri görüntülerinden kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir. ​Yayınlar acılı ailelerin hassasiyetlerini önceleyen bir şekilde yapılmalıdır. Tüm medya hizmet sağlayıcılarımız 6112 sayılı Kanun'a uygun, sorumlu yayıncılık anlayışı kapsamında yayınlarında azami dikkati göstermelidir"

Afyonkarahisar'daki katliamın ardından RTÜK'ten yayın kuruluşlarına uyarı

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İhsaniye ilçesinin Ayazini ve Kıyır köyleri ile Yukarıtandır köyü çevresinde yaşanan silahlı saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirmişti. Üç ayrı otomobilde pompalı tüfekle vurulmuş kişilerin bulunduğu olayda, hayatını kaybedenler arasında iki kadın öğretmenin de olduğu öğrenilmişti.

Afyonkarahisar'daki katliamın ardından RTÜK'ten yayın kuruluşlarına uyarı

Saldırıların ardından gasp ettiği kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçan şüpheli, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yakınlarında aracını terk ederek kırsal alana yönelmişti.

Afyonkarahisar'daki katliamın ardından RTÜK'ten yayın kuruluşlarına uyarı

Polis ve jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışmaları sonucunda firari şüpheli yakalandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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