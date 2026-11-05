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Afyonkarahisar'daki katliamın ardından RTÜK'ten yayın kuruluşlarına uyarı

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Afyonkarahisar'daki katliamın ardından RTÜK'ten yayın kuruluşlarına uyarı
Başlık ResmiAfyonkarahisar'daki katliamın ardından RTÜK'ten yayın kuruluşlarına uyarı

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten yayın kuruluşlarına uyarı geldi. Daniş, teyitsiz bilgilerin ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmamasını isteyerek yayınlarda acılı ailelerin hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürerken, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten medya kuruluşlarına yayın uyarısı geldi.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"​Bu hassas süreçte yayıncı kuruluşlarımızın, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu unutmamaları, toplumda korku ve paniğe yol açacak teyitsiz bilgilerden, özellikle olay yeri görüntülerinden kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir. ​Yayınlar acılı ailelerin hassasiyetlerini önceleyen bir şekilde yapılmalıdır. Tüm medya hizmet sağlayıcılarımız 6112 sayılı Kanun'a uygun, sorumlu yayıncılık anlayışı kapsamında yayınlarında azami dikkati göstermelidir"

Afyonkarahisar'daki katliamın ardından RTÜK'ten yayın kuruluşlarına uyarı
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8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İhsaniye ilçesinin Ayazini ve Kıyır köyleri ile Yukarıtandır köyü çevresinde yaşanan silahlı saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirmişti. Üç ayrı otomobilde pompalı tüfekle vurulmuş kişilerin bulunduğu olayda, hayatını kaybedenler arasında iki kadın öğretmenin de olduğu öğrenilmişti.

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Saldırıların ardından gasp ettiği kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçan şüpheli, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yakınlarında aracını terk ederek kırsal alana yönelmişti.

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Polis ve jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışmaları sonucunda firari şüpheli yakalandı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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