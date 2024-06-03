Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ağılı yanan kadın 'Bizi istemiyorlar' deyip sinir krizi geçirdi

Ağılı yanan kadın 'Bizi istemiyorlar' deyip sinir krizi geçirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ağılı yanan kadın &#039;Bizi istemiyorlar&#039; deyip sinir krizi geçirdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manavgat'ta Hatice Merdan, keçi ağılı yandığı için sinir krizi geçirdi. Keçilerin otlamaya gittiği saatte yangının çıkması şans olarak değerlendirilirken yaşlı kadın sinir krizi geçirdi. Daha önce ağılının iki defa daha yandığını söyleyen yaşlı kadın, "Bizi burada istemeyen birileri yapıyor" diyerek gözyaşı döktü. 

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aksaz mahallesinde dün akşam saatlerinde bir ağılda yangın çıktı. 

Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Hatice Merdan’a  ait keçi ağılında henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yakınındaki evlerde insanların da olduğu ağıldaki yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağılı yanana kadın 'Bizi istemiyorlar' deyip sinir krizi geçirdi - 1. Resim

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına ilk müdahaleyi bölgede devriye görevi yapan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de hızlı müdahalesi sonucunda yangın çevredeki anız ve evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Ağılı yanana kadın 'Bizi istemiyorlar' deyip sinir krizi geçirdi - 2. Resim

Yangın sırasında ağıldaki keçilerin otlatmaya gitmesi büyük şans olarak değerlendirilirken, ağılda bulunan tavukların da yangının başlamasıyla birlikte dışarı kaçtığı bildirildi.

YAŞLI KADIN SİNİ KRİZİ GEÇİRDİ

Yangın sırasında ağıl sahibi olduğu bildirilen 70 yaşındaki Hatice Merdan sinir krizi geçirdi. Ağılının daha önce de 2 defa yandığını belirten Hatice Merdan, bunu kendilerini burada istemeyen birilerinin yaptığını iddia etti.

Ağılı yanana kadın 'Bizi istemiyorlar' deyip sinir krizi geçirdi - 3. Resim

Merdan, olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağılı yanana kadın 'Bizi istemiyorlar' deyip sinir krizi geçirdi - 4. Resim

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bilgisayar sahiplerinin, hangi Windows'u tercih ettiği belli oldu! En popüler Windows hangisi?Kiracılar dikkat! Haziran ayı zam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ev sahibi-kiracı kavgası sokağa taştı: 'Burayı kan gölüne çeviririm' - GündemEv sahibi-kiracı kavgası sokağa taştıÖldürüp zeytin bahçesine attılar! Cinayetin sebebi: 3 bin 500 TL - Gündem17 yaşındaki genç sudan sebeple canından olduTekirdağ'da can pazarı! İş servisi panelvan ile çarpıştı, ölü ve yaralılar var - GündemTekirdağ'da can pazarı, ölü ve yaralılar varVan’da hareketli saatler! Terör operasyonunda çok sayıda gözaltı - GündemVan’da terör operasyonu!5 yaşındaki çocuk 'dede' diye hitap ettiği adamın istismarına uğradı - Gündemİstismarcı dedeye istenen ceza belli oldu!Gaziantep’te asayiş berkemal! Son 1 ayın bilançosu açıklandı - GündemGaziantep’te asayiş berkemal!
Sonraki Haber Yükleniyor...