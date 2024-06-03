Ağılı yanan kadın 'Bizi istemiyorlar' deyip sinir krizi geçirdi

5 yaşındaki çocuk 'dede' diye hitap ettiği adamın istismarına uğradı

5 yaşındaki çocuk 'dede' diye hitap ettiği adamın istismarına uğradı

Manavgat'ta Hatice Merdan, keçi ağılı yandığı için sinir krizi geçirdi. Keçilerin otlamaya gittiği saatte yangının çıkması şans olarak değerlendirilirken yaşlı kadın sinir krizi geçirdi. Daha önce ağılının iki defa daha yandığını söyleyen yaşlı kadın, "Bizi burada istemeyen birileri yapıyor" diyerek gözyaşı döktü.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aksaz mahallesinde dün akşam saatlerinde bir ağılda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Hatice Merdan’a ait keçi ağılında henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yakınındaki evlerde insanların da olduğu ağıldaki yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına ilk müdahaleyi bölgede devriye görevi yapan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de hızlı müdahalesi sonucunda yangın çevredeki anız ve evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

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Yangın sırasında ağıldaki keçilerin otlatmaya gitmesi büyük şans olarak değerlendirilirken, ağılda bulunan tavukların da yangının başlamasıyla birlikte dışarı kaçtığı bildirildi.

YAŞLI KADIN SİNİ KRİZİ GEÇİRDİ

Yangın sırasında ağıl sahibi olduğu bildirilen 70 yaşındaki Hatice Merdan sinir krizi geçirdi. Ağılının daha önce de 2 defa yandığını belirten Hatice Merdan, bunu kendilerini burada istemeyen birilerinin yaptığını iddia etti.

Merdan, olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.