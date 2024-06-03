Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ev sahibi-kiracı kavgası sokağa taştı: 'Burayı kan gölüne çeviririm'

Ev sahibi-kiracı kavgası sokağa taştı: 'Burayı kan gölüne çeviririm'

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kağıthane’de ev sahibi,, 5 ay önce evini kiraya verdiği kişiden yakında evlenecek olan oğlu için son 3 ay kira almamak şartıyla evini boşaltmasını istedi. Teklifi kabul eden kiracı, 3 ay sonra evden çıkmayınca aralarında kavga çıktı. Bir süre sonra kavga sokağa taştı Silahla gelen ev sahibinin küçük oğlu, "Burayı kan gölüne çeviririm" diye tehditler savurdu.

Kağıthane Sultanselim Mahallesi’nde ev sahibi Behçet A., 5 ay önce satın aldığı evini, 5 çocuğu olan ve evli bir adama kiraya verdi. Kiralamadan 5 ay sonra ev sahibi Behçet A., evlenecek olan büyük oğlunu kiraya verdiği eve yerleştirmek istedi.

TEKLİFİ KABUL ETTİ AMA YERİNE GETİRMEDİ

Bunun üzerine Behçet A., kiracısıyla bir araya gelerek oğlunun evleneceğini ve evinde oturacağını, mağdur olmaması için de kendisinden 3 ay boyunca kira almayacağını ancak sonrasında evi boşaltmasını istediğini söyledi. Teklifi kabul eden kiracı iddiaya göre 3 ay sonra ev sahibini çeşitli bahanelerle oylayarak evden çıkmadı. Ev sahibi kiracının çıkacağını günü beklerken, dün akşam saatlerinde ev sahibi Behçet A. son durumu konuşmak için kiracısını aradı. Ev sahibi Behçet A., telefonda evden ne zaman çıkacağını sorunca kiracısı iddiaya göre, “Ben evinizden çıkmıyorum. Kralı gelsin çıkartsın” diye karşılık verdi.

'BURAYI KAN GÖLÜNE ÇEVİRİRİM'

Aldığı cevap karşısında öfkelenen ev sahibi Behçet A., oğullarıyla birlikte kiracısının kapısına dayandı. Binada başlayan tartışma bir anda büyüyerek sokağa taştı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada, darp edilen kiracıyı komşuları güçlükle kurtardı. Kavganın ortasına silahla gelen ev sahibinin küçük oğlu ise sokak ortasında “burayı kan gölüne çeviririm” diye bağırdı.

'5 ÇOCUĞUM VAR NASIL ÇIKAYIM'

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonrası taraflar ayrıldı. Darp edilen kiracının ise komşularına, “5 çocuğum var, karım var evimden çık diyor nasıl çıkayım” dediği duyulurken, tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıdı. Ev sahibinin iddiasına göre evde 300 bin liralık zarar olduğu öğrenildi.

Öte yandan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Davayı kendisi açmış: Ünlü sunucu Jess Molho 22 yıllık eşinden boşanıyorMaltepe'de İETT otobüsü yine yolda bıraktı! Bir anda motor kısmından dumanlar yükseldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FETÖ elebaşıyla Fetullah Gülen öldü mü? Canlı yayında flaş açıklama! - GündemFETÖ elebaşı hakkında şok iddia!Ağılı yanan kadın 'Bizi istemiyorlar' deyip sinir krizi geçirdi - Gündem"Bizi istemiyorlar" deyip sinir krizi geçirdiÖldürüp zeytin bahçesine attılar! Cinayetin sebebi: 3 bin 500 TL - Gündem17 yaşındaki genç sudan sebeple canından olduTekirdağ'da can pazarı! İş servisi panelvan ile çarpıştı, ölü ve yaralılar var - GündemTekirdağ'da can pazarı, ölü ve yaralılar varVan’da hareketli saatler! Terör operasyonunda çok sayıda gözaltı - GündemVan’da terör operasyonu!5 yaşındaki çocuk 'dede' diye hitap ettiği adamın istismarına uğradı - Gündemİstismarcı dedeye istenen ceza belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...