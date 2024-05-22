Bursa'da akıl almaz olay! Ev sahibine kızan kiracı oturduğu binayı havaya uçurdu

Bursa'da ev sahibi ile tartışan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kiracı yaptığı ile kan dondurdu. Öfkeli adam oturduğu evin doğal gaz vanasını açtı, sıkışma sonrası patlama oldu ve bina havaya uçtu. Zanlı olayın ardından yaralanarak hastaneye kaldırılırken bölgeden gelen görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne koydu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde yaşandı. 3 katlı binanın giriş katında oturan Atakan B., ev sahibi Hüseyin Ballı ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

KİRACI EVİ HAVAYA UÇURDU

Tartışma üzerine Atakan B. oturduğu evin doğal gaz vanalarını açtı. Evde gaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi.

Camlar kapılar kırıldı, duvarlar uçtu, parçalar civardaki arabaları pert etti. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

PATLAMA SESİNİ DUYAN SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Mahalleli hayatının şokunu yaşadı, sese duyan kendini sokağa attı. Durumun hemen yetkililere bildirildi, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, Bursagaz ile AFAD ekipleri sevk edildi.

HASTANELİK OLDU!

Öte yandan kiracı Atakan B.'nin paylamada yaralandığı öğrenildi. Vücudunda yanıklar olan adam olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"BİLİNÇLİ YAPTI"

Ev sahibi Hüseyin Ballı, "İçeriden doğal gazı açmış. Vanayı kapatmak istedim ama kolunu sökmüş. Dışarıya çıkar çıkmaz patlama sesi geldi ve patladı. Bilinçli yaptı. 'Güm' diye ses geldi. Her taraf dağıldı. Patlama sonrası kaçtı. En üst katta hamile bir kadın vardı. Neyse ki evde yok. Belki de bebeğini düşürebilirdi' dedi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Apartman sakinleri olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan, Atakan B.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.