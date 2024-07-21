Ağrı'da dağcılar kayboldu! Arama kurtarma ekibi ölümden döndü

Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada kaybolan 2 kişinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması esnasında bölgeye bakan rehber Resul Civaş buz yarığına düşerek ölüm tehlikesi atlattı.

Ağrı Dağı'nda 5050 rakımda tipi nedeniyle kaybolan 2 dağcıyı kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Arama kurtarma çalışmalarında ise rehber Resul Civaş adeta ölümden döndü.

BUZ YARIĞINA DÜŞTÜ!

Kayıp 2 dağcının son konumu olan bölgeye bakan rehber Resul Civaş buz yarığına düşerek ölüm tehlikesi atlattı.

Civaş, yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

YOĞUN ÇALIŞMA

Van'dan gelen 10 kişilik AFAD dağcı grubu da kayıp 2 dağcı için arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce canlı yayınla görüntü aktarımı yapabilen teknik donanıma sahip İHA da arama çalışmalarında kullanılıyor.

AFAD ve dağcı ekiplerinin kayıp dağcıları bulmak için yoğun çabaları halen devam ediyor.