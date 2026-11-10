Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, 'siyasal veya askeri casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, "siyasal veya askeri casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık gözaltına alındı: Siyasal veya askeri casusluk suçlaması

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Verdioğlu Şık'ın evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Yonca Verdioğlu Şık, soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

YONCA ŞIK KİMDİR?

Yonca Verdioğlu Şık, gazeteci ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşidir.

Yonca Şık, son olarak hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "siyasal veya askeri casusluk" iddiasıyla gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Evinde gözaltına alınan Şık'ın, işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldüğü öğrenildi.

AHMET ŞIK KİMDİR?

1970 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe, üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 ve 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı.

2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) İstanbul milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2020'de HDP'den istifa etti; 19 Nisan 2021'de Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı. TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde TİP'ten 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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