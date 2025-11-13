İBB iddianamesinde, şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’na yönelik çalışmada, şüphelinin sahip olduğu teknenin alım tarihi ile Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen 772 bin liranın transfer tarihinin örtüştüğü belirtildi.

İBB iddianamesinde, şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’na yönelik çalışmada, şüphelinin sahip olduğu teknenin alım tarihi ile Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen 772 bin liranın transfer tarihinin örtüştüğü belirtildi.

Hasan İmamoğlu - M. Selim İmamoğlu

Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu’nun oğlu şüpheli Mehmet Selim İmamoğlu’na gönderdiği paranın örgüt faaliyetleri kapsamında temin ettiği para olduğuna işaret edildi. Mehmet Selim İmamoğlu’nun kendisine ait, Hırvatistan’daki “Tectum Investment D.O.O.” isimli şirkete 2023-2024 yıllarında 388 bin 303 avro tutarında “Swift” gönderme işlemi yaptığı kaydedildi. İddianamede, şüphelinin şirkete gönderdiği bu paranın 300 bin avrosunu şüphelilerden, İnşaat AŞ’nin ortağı dedesi Hasan İmamoğlu’ndan aldığı belirtildi.

Hasan İmamoğlu’nun, Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık gibi faaliyetlerle temin ettiği suç gelirlerinin bir kısmını kişisel zenginleşmesi amacıyla bu şirkete aktardığı değerlendirmesi yapıldı.

Hasan İmamoğlu hakkında 14 yıla kadar, Mehmet Selim İmamoğlu için de 10,5 yıla kadar hapis talep edildi.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası