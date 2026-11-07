Aile danışmanları tek başına merkez açabilecek! Karar resmen yürürlüğe girdi
Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile danışmanlarına tek başına da merkez açabilme imkanı tanıyor, yüzde 3'ü oranında ücretsiz hizmet sunma şartı getirerek erişimi kolaylaştırıyor, denetim mekanizmalarını daha etkin hale getiriyoruz" açıklamasında bulundu.
Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle aile danışmanlığı hizmetlerini daha güçlü bir zemine taşıdıklarını belirtti.
AİLE DANIŞMANLARI MERKEZ AÇABİLECEK
Yeni düzenlemeyle, danışmanlık hizmetlerini güncel ihtiyaçlara göre şekillendirdiklerini ifade eden Göktaş, merkezlerin işleyişini ve fiziki koşullarını iyileştirdiklerini kaydetti.
Göktaş, "Aile danışmanlarına tek başına da merkez açabilme imkanı tanıyor, yüzde 3'ü oranında ücretsiz hizmet sunma şartı getirerek erişimi kolaylaştırıyor, denetim mekanizmalarını daha etkin hale getiriyoruz. Aile içi iletişimi güçlendirmeye, ailelerimize rehberlik etmeye ve nitelikli hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Kıymetli ailelerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
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Yönetmelikle, açılış, işleyiş, devir, nakil ve kapanış süreçleri yeniden yapılandırılıyor. Ayrıca görüşme odaları ve bekleme alanlarının fiziki özelliklerinin hizmetin ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellenmesi öngörülüyor.