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Aile katliamı yapan şahıs cenaze namazı kılınmadan defnedildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aile katliamı yapan şahıs cenaze namazı kılınmadan defnedildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’da üvey annesi ve öz babasını silahla öldürdükten sonra kardeşi tarafından kesici alet ile öldürülen şahıs, cenaze namazı kılınmadan defnedildi.

9 Nisan Salı günü akşam 22.00 sıralarında Hendek ilçesi Akova Mahallesi’nde bulunan Hantek Konutları’nda Çelik ailesi içinde mal varlığı sebebiyle kavga çıktı.

ÖNCE ÜVEY ANNESİ İLE BABASINI ÖLDÜRDÜ

İkinci katta bulunan evde meydana gelen kavgada Mevlüt Çelik, silah ile üvey annesi Melek Çelik (37) ve babası Vahdettin Çelik’i (66) öldürdü. Olayın ardından evin bulunduğu site içerisinde sokakta Mevlüt ve Selçuk Çelik isimli iki kardeş arasında yaşanan kavga esnasında Selçuk Çelik, ağabeyi Mevlüt’ü kesici alet ile öldürdü. Bu esnada Mevlüt Çelik’in silahından çıkan kurşun, Selçuk Çelik’i omzundan yaraladı.

Aile katliamı yapan şahıs cenaze namazı kılınmadan defnedildi - 1. Resim

HEPSİ ARABA YÜZÜNDEN OLMUŞ

Hayatını kaybeden 3 kişi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Kan donduran olayın, Mevlüt ve Selçuk kardeşlerin ortak aldığı ‘araba’ yüzünden çıktığı iddia edildi.

CENAZE NAMAZI KILINMADI

Cinayete kurban giden Melek ve Vahdettin Çelik, dün Pamukova ilçesinde bulunan Hacı Bayram Halil Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlanmıştı. Üvey annesi ve öz babasını öldürdükten sonra omzundan silahla yaraladığı kardeşi Selçuk Çelik tarafından kesici alet ile öldürülen 49 yaşındaki Mevlüt Çelik cenaze namazı kılınmadan Akyazı ilçesi Karaçalılık’ta bulunan mezarlığa defnedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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