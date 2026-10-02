Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gaziantep'te konuştu. Göktaş, "Kadın, iklim krizinin mağduru değil aynı zamanda bu sorunla mücadelenin ve soruna çözümün de öznesidir" - "Bakanlık olarak kadının güçlenmesini, iklim değişikliğiyle mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü kadının güçlenmesini, sağlıklı ailelerin, müreffeh bir toplumun ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru olarak ele alıyoruz" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların iklim değişikliğiyle mücadelede ve yeşil dönüşüm sürecinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Göktaş, Gaziantep'te bir otelde düzenlenen "İklim, Çevre, Kadın 2030 Yöneten Kadın Liderler Forumu"nda yaptığı konuşmada, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Bakanlığın psikososyal destek ekiplerinin ilk andan itibaren sahada olduğunu vurgulayan Göktaş, madenci ailelerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

İklim değişikliğinin yalnızca çevre değil, aynı zamanda adalet, kalkınma ve aile meselesi olduğunu ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Kuraklık, sel ya da sıcak hava dalgası bir ülkeyi vurduğunda ilk önce hanenin sofrasını, çocuğun okulunu, yaşlının bakımını etkiler. Kadınlar yalnızca iklim krizinin mağduru değil aynı zamanda bu sorunla mücadelenin ve çözümün de öznesidir. Avrupa Merkez Bankası'nın 2 bin şirketi inceleyen araştırmasına göre, kadın yönetici oranı arttıkça şirketlerin karbon salımı düşüyor. Yani kadınlar karar masasında olduğunda gezegen kazanıyor. Dünya artık kadınların iklim mücadelesindeki rolünü tartışmıyor. Bu rolün nasıl güçlendirileceğini konuşuyor. Şimdi sıra bu ortak iradeyi sahaya indirmemizin tam zamanı."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gaziantepte konuştu

İklim hedefinin gerçekleşmesi için kadınların güçlenmesi gerektiğini belirten Göktaş, kırsalda toprağı işleyen, şehirde suyu ve enerjiyi yöneten, afette ilk müdahaleyi yapan kadınların güçlenmeden hiçbir iklim hedefinin gerçek anlamda uygulanamayacağını söyledi.

Göktaş, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele yolculuğunun bu anlayış üzerine kurulu olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir dönüşümü öngörüyor. Ulusal Katkı Beyanımız da, bu dönüşümde kadın-erkek eşitliğine temel bir ilke olarak yer veriyor. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, kadın liderliğinin dünyada ne kadar güçlü bir etki oluşturabileceğini gösteriyor. Bakanlık olarak kadının güçlenmesini, iklim değişikliğiyle mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü kadının güçlenmesini, sağlıklı ailelerin, müreffeh bir toplumun ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru olarak ele alıyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gaziantepte konuştu

Türkiye'nin bu yıl Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlatan Göktaş, zirvenin "Uygulama COP'u" olarak tanımlandığını belirterek, "Artık sözden çok icraat, taahhütten çok uygulama zamanı. Uygulamanın sahadaki en güçlü taşıyıcılarından biri hiç şüphe yok ki kadınlar olacak." dedi.

KADINLARA YÖNELİK PROJELER

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda çevre ve iklim değişikliğini temel politika alanlarından biri olarak belirlediklerini aktaran Göktaş, kadın girişimciliğini yeşil ekonominin güçlü unsurlarından biri haline getirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam" projesiyle 1 milyon kadına ulaşmayı hedeflediklerini açıklayan Göktaş, 81 ilin tamamında "kadın sıfır atık elçisi" belirleyeceklerini kaydetti.

Kadın kooperatiflerinin öncülüğündeki eğitimlerle hane atıklarının katma değerli ürünlere dönüştürülmesini amaçladıklarını belirten Göktaş, sıfır atığın kadınların ekonomik güçlenmesine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gaziantepte konuştu

Yeşil dönüşüm sürecinde "adil geçiş"in önemine dikkati çeken Göktaş, kadınların yeni mesleklerde, teknolojide ve yeşil finansman alanlarında daha fazla yer alması gerektiğini söyledi.

Göktaş, "İklim Değişikliğinin Kadınlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Projesi" ile kadınların ve kız çocuklarının iklim değişikliğine uyum süreçlerini incelediklerini belirterek, kadınların ihtiyaçlarını gözeten politikalar geliştireceklerini kaydetti.

Kadınların kamu yönetimi, yerel yönetimler, bilim, teknoloji ve iş dünyasında iklim politikalarına daha fazla yön vermesini önemsediklerini dile getiren Göktaş, forumda ortaya çıkacak fikir ve önerilerin COP31'e güçlü katkı sunmasını temenni etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala