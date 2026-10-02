Ulaşımda yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir'in ulaşım ve iletişim altyapısına 20 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu “Devam eden yatırımlarımızın değeri de 12 milyar liradır. Nevşehir-Aksaray, Nevşehir-Ürgüp-Boğazköprü ve Kesikköprü-Tuzköy Havalimanı yolları gibi önemli projelerde de çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

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AK Parti Nevşehir 3 Kademe İlçe Başkanları Toplantısı’nın ardından açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir'in ulaşım ve iletişim altyapısına 20 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirterek devam eden yatırımların değerinin de 12 milyar lira olduğunu söyledi.

AK Parti’nin yalnızca siyasi bir hareket olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Milletin iradesini omuzlayan, umudunu, iradesini ve geleceğe dair inancını taşıyan bir gönül seferberliğidir” diye vurguladı.

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“ÜLKEMİZ KÜRESEL BİR CAZİBE MERKEZİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 24 yıldır durmadıklarını, yorulmadıklarını, yollarını milletin yolundan ayırmadıklarını söyleyen Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Vesayeti geride bıraktık, eser ürettik, istikrarı koruduk; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’yi dünyada sözü dinlenen bir ülke haline getirdik. Dünya artık Cumhurbaşkanımızın ne dediğine bakıyor. Birleşmiş Milletlerde ne diyeceğine odaklanıyor. Türkiye Yüzyılı; tüm dünyanın kabul ettiği, odaklandığı, merak ettiği bir gerçektir. Ülkemiz küresel bir cazibe merkezi, istikrar adası ve güven adresi haline gelmiştir.

Nevşehir'de ulaşım ve iletişime 20 milyar liralık yatırım! Havalimanı yollarında çalışmalar sürüyor

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE ARTIK HAYAL DEĞİL”

Tarihin en kritik eşiklerinden birini yaşadıklarını da vurgulayan Uraloğlu, “Terörsüz Türkiye hedefi artık bir hayal değil; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde somut bir gerçekliğe dönüşmüştür. Terörün her türlüsünü, her örgütünü, her uzantısını bu milletin bağrından söküp atmaya kararlıyız. Söküp attık da çok şükür… Sadece ülkemizde değil bütün bölgemizde de terörsüz bir bölge noktasında çok ciddi aşamalar kaydettiğimizi özellikle söylemek isterimç Türkiye, birlik ve beraberliğiyle, iradesiyle, inancıyla bu mücadeleyi zaferle sonuçlandıracaktır.”

Nevşehir'de ulaşım ve iletişime 20 milyar liralık yatırım! Havalimanı yollarında çalışmalar sürüyor

24 YILDA 355 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Uraloğlu, terörsüz bir Türkiye’nin daha güçlü bir ekonomi, daha refah dolu bir toplum, daha güvenli bir gelecek olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Uraloğlu, “Ve bu tarihi eşikte dururken, millete hizmet yolunda bir an bile durmuyoruz. Çünkü biz eser ve hizmet siyasetinin partisiyiz. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; Türkiye Yüzyılı’nın yollarını, demiryollarını, pistlerini, limanlarını ve koridorlarını inşa ediyoruz. Yatırım; yol olmadan gelmez. Ulaşım varsa ticaret vardır. Ulaşım varsa üretim vardır. Ulaşım varsa istihdam vardır. Bu gerçeklerden hareketle son 24 yılda ülkemizin ulaştırma ve altyapı alanında 355 milyar dolar yatırımı hayata geçirdik.” dedi.

Nevşehir'de ulaşım ve iletişime 20 milyar liralık yatırım! Havalimanı yollarında çalışmalar sürüyor

“DEMİRYOLU AĞIMIZI 14 BİN KİLOMETREYE ÇIKARDIK”

Uraloğlu, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağını bugün 30 bin kilometrenin üzerine çıkardıklarını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlıyken, şimdi 77 şehrimizi birbirine bağladık. Otoyollarımız 3 bin 800 kilometreye ulaşmış durumda. Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya Otoyollarımızın yapımına devam ediyoruz. Demiryolu ağımızı yaklaşık 14 bin kilometreye çıkardık. 2 bin 251 kilometrelik yeni hızlı demiryolu ağını hayata geçirdik. Yerköy-Kayseri YHT hattının bir istasyonla Nevşehir’e hizmet etmesi noktasında İl Başkanımız, milletvekillerimiz talebi ortaya koydu. Biz de bunu değerlendireceğiz.”

9 EKİM’DE HİZMETE ALINACAK

9 Ekim’de de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nı hizmete açacaklarını belirten Uraloğlu, “Kalkınma Yolu Projesiyle de Basra Körfezi’ni Irak’taki Büyük Fav Limanı’ndan Habur’dan ülkemize bağlayıp oradan Kapıkule’ye kadar bir hatla geçmiş olacağız. İnşallah 14 Ekim’de de Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek olan demiryolu ihalesini gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Nevşehir'de ulaşım ve iletişime 20 milyar liralık yatırım! Havalimanı yollarında çalışmalar sürüyor

DÜNYA’DA 356 NOKTAYA ULAŞABİLİYORUZ

Türkiye’nin 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Dünya’da 356 noktaya ulaşabiliyoruz. Düşünün İstanbul Havalimanı’na karşı olanlar vardı. Geçtiğimiz günlerde 4. Pistini açtık, 2 yedek pistiyle beraber 6 tane pist var şu anda. Avrupa rekorları kırıyor, Dünya’da ilkler arasında. İleriyi görmek tam da böyle bir şeydir.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, “Sizlerin yetiştirdiği mühendis evlatlarımız Türksat 6A uydusunu yaptı. Aynı zamanda 225 kilometre hızla giden milli elektrikli hızlı treni yaptık, şimdi seri üretimine başladık. Gökyüzündeki KAAN’ımız, Hürkuş’umuz, ANKA’mız neyse yerdeki milli hızlı trenimiz de o çok şükür.” dedi.

Nevşehir'de ulaşım ve iletişime 20 milyar liralık yatırım! Havalimanı yollarında çalışmalar sürüyor

NEVŞEHİR'E 20 MİLYAR ÜZERİNDE YATIRIM

Söz konusu projelerin Türkiye'nin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlayacak stratejik hamleler olduğunu dile getirerek “Aynı kararlılıkla Kapadokya'yı, Hacı Bektaş'ı, Ürgüp'ü, Avanos'u, Gürşehir'i, kısacası bütün Nevşehir'i de elbette unutmadık, unutmuyoruz. Nevşehir'in ulaşım ve iletişim altyapısına 20 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Devam eden yatırımlarımızın değeri de 12 milyar liradır. 87 kilometre bölünmüş yol yaptık; yine otoyolla buluşturduk Nevşehir'imizi. 351 kilometre sıcak asfalt yaptık gibi belediyelerin yaptıkları hariçtir. Nevşehir'imizi biz esasında etrafındaki 4 ile bölünmüş yollarla bağlamış olduk.” açıklamasında bulundu.

NEVŞEHİR ÇEVRE YOLU’NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Daha önce Tarihi Avanos Köprüsü'nü bitirerek hizmete açtıklarını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Mucur-Kayseri ayrım, Hacıbektaş-Gülşehir güzergâhındaki 103 Evler Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yollarını da tamamlayarak Hacıbektaş'a giden yolumuzu da güvenli hale getirmiş olduk. Şu anda Nevşehir-Aksaray, Nevşehir-Ürgüp-Boğazköprü ve Kesikköprü-Tuzköy Havalimanı Yolları gibi önemli projelerde de çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Nevşehir Çevre Yolu’nun ihalesini yaptıklarını da söyleyenm Uraloğlu, “Yapım çalışmalarına da başladık. Ne yapacağız burada? Yaklaşık 16 kilometrelik bir güzergâhta bölünmüş yol viyadükleriyle beraber otoyol standardında bir yolu Nevşehir'imize kazandıracağız. Hem Nevşehir'den transit geçen trafik hem de Nevşehir'in yerel trafiğini rahatlatmış olacağız. Güzergâh üzerinde 1.250 metre uzunluğunda önemli bir viyadüğümüz olacak.” dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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