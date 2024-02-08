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    • Ailesini öldüren caninin ilk ifadesi: Babam özel hayatıma çok karışıyordu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bursa, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa’da 30 yaşındaki Abdulsamet Yayaşit dün gece 7 yaşındaki oğlunun yanında; babasını, annesini ve kardeşini öldürdü. Kısa sürede yakalanan şahıs ilk ifadesinde, “Babam özel hayatıma çok karışıyordu, aile hayatı ve işsizlik sebebiyle de bunalıma girdim” dedi.

    Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde karısından ayrıldığı için bunalıma giren 2 çocuk babası Abdulsamet Yayaşit (30), dün gece ailesinin yaşadığı eve geldi.

    ANNE BABASINI VE KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

    Evde babası Seyithan Yayaşit ile tartışmaya yaşayan Abdulsamet Yayaşit, babasının özel hayatına karıştığını iddia ederek kavgaya tutuştu. Gözü dönen saldırgan evde bulunan tüfek ile önce babası Seyithan Yayaşit (60) ardından annesi Zozan Yayaşit’i (55) daha sonra ise kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi Mucahit Yayaşit’i 7 yaşındaki oğlunun yanında vurdu.

    SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

    Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince olay yerinden kaçmak üzereyken suç aletiyle yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, sağlık ekipleri vurulanların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şoku içine giren 7 yaşındaki çocuk ise polis tarafından güvence altına alındı.

    AKRABALARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Zaim Akınoğlu ise çalışmaları olay yerinde yakından takip etti. Savcılık incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ailenin yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi.

    Ailesini öldüren caninin ilk ifadesi: Babam özel hayatıma çok karışıyordu

    "BABAM ÖZEL HAYATIMA ÇOK KARIŞIYORDU"

    Öte yandan, garsonluk yapan saldırganın 6 önce ayrıldığı eşinden 2 çocuğu olduğu ve 2 aydır da çalışmadığı ortaya çıktı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen saldırganın, “Babam özel hayatıma çok karışıyordu. 2 aydır işsizim ve karımdan ayrıldım” dediği öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Bursa
    Haberler > Gündem > Ailesini öldüren caninin ilk ifadesi: Babam özel hayatıma çok karışıyordu
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