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AK Parti, Ankara'da 4 ilçeyi MHP'ye bıraktı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Mesut Şahin
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıklarken, başkentte 4 ilçenin MHP'ye bırakıldığı görüldü. Buna göre; Ayaş, Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı belediyesi için MHP'li adaylar seçime girecek.
Türkiye yerel seçimlere giderken siyasi partilerde adaylarını ilan etmeye devam ediyor. AK Parti, İstanbul'un ardından Ankara adaylarını da açıkladı.
4 İLÇE MHP'YE BIRAKILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da yapılan AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını ilan etti. Listede 4 ilçenin MHP bırakılması dikkat çekti.
MHP'Lİ ADAYLARIN YARIŞACAĞI İLÇELER
Buna göre Ayaş, Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerinde MHP'li adaylar yarışacak. İşte MHP'den aday gösterilen isimler:
Ayaş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)
Etimesgut Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel (MHP Adayı)
Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek (MHP Adayı)
Polatlı Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı (MHP Adayı)
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi