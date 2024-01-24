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    AK Parti, Ankara'da 4 ilçeyi MHP'ye bıraktı 

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıklarken, başkentte 4 ilçenin MHP'ye bırakıldığı görüldü. Buna göre; Ayaş, Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı belediyesi için MHP'li adaylar seçime girecek. 

    AK Parti, Ankara&#039;da 4 ilçeyi MHP&#039;ye bıraktı 
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye yerel seçimlere giderken siyasi partilerde adaylarını ilan etmeye devam ediyor. AK Parti, İstanbul'un ardından Ankara adaylarını da açıkladı. 

    4 İLÇE MHP'YE BIRAKILDI 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da yapılan AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını ilan etti. Listede 4 ilçenin MHP bırakılması dikkat çekti. 

    MHP'Lİ ADAYLARIN YARIŞACAĞI İLÇELER

    Buna göre Ayaş, Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerinde MHP'li adaylar yarışacak. İşte MHP'den aday gösterilen isimler: 

    Ayaş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)

    Etimesgut Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel (MHP Adayı)

    Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek (MHP Adayı)

    Polatlı Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı (MHP Adayı)

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AnkaraAk Parti
    Haberler > Gündem > AK Parti, Ankara'da 4 ilçeyi MHP'ye bıraktı 
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