AK Parti, Ankara'da 4 ilçeyi MHP'ye bıraktı 

24 Ocak 2024 14:05 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 14:09

Türkiye yerel seçimlere giderken siyasi partilerde adaylarını ilan etmeye devam ediyor. AK Parti, İstanbul'un ardından Ankara adaylarını da açıkladı.

4 İLÇE MHP'YE BIRAKILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da yapılan AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını ilan etti. Listede 4 ilçenin MHP bırakılması dikkat çekti.

MHP'Lİ ADAYLARIN YARIŞACAĞI İLÇELER

Buna göre Ayaş, Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerinde MHP'li adaylar yarışacak. İşte MHP'den aday gösterilen isimler:

Ayaş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)

Etimesgut Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel (MHP Adayı)

Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek (MHP Adayı)

Polatlı Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı (MHP Adayı)