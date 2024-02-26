Erdoğan'dan 'korsan siyaset' uyarısı! 'Sirk cambazlarına prim vermeyin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. "'Ben seçimi kazanırsam, kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım' diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz." diyen Erdoğan, "'Ben şimdi buradan aday oldum ama seçimden sonra yine AK Parti'ye gideceğim' diyen sirk cambazlarına da aldanmayın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"YAPAY ZEKANIN SÖZÜ CHP'LİLERDEN DAHA ÇOK GEÇİYOR"

Asıl işimiz yeni başlıyor. Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor.

Eski Türkiye özlemi içinde olanların içine bir 'acaba' hevesi dolduğunu görüyoruz. Seçim sonrası hakikatler yüzlerine tokat gibi vurunca kös kös yerlerine dönüyorlar. Bu seçimde de birilerinin yüreği kıpır kıpırdır.

CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, bu partiye yıllarca emek verenlerin sözünden daha çok geçiyor.

Seçim iki yerde kazanılır. Birincisi saha, sokak, evler, iş yerleri, insanın olduğu her yerdir. İkincisi ise sandıktır.

Dünya değişti, Türkiye değişti, şehirlerimizin çehresi değişti ama muhalefetin anlayışı hiç değişmedi.

En küçük bir gaflet hiç şüpheniz olmasın, aleyhimize kullanılacaktır. Kimi yerlerde karşımıza arızalarıyla, ahlaktan yoksun siyaset haramileri var. Meydanı bu siyaset haramilerine bırakmayacağız.

31 Mart günü milli iradenin sandıktan tezahürünü temin edeceğiz. Seçim gününe kadar da damgamızı vuracağız.

Medya ve sosyal medya başta olmak üzere, modern iletişim yöntemleri elbette önemlidir. Ama biliyoruz ki sahada yoksanız sandıkta da olmazsınız.

"SİRK CAMBAZLARINA PRİM VERMEYİN"

Şunu da açık ve net söylüyorum 'Ben seçimi kazanırsam, kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım' diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz. Bunlar sirk cambazı. Ben şimdi buradan aday oldum ama seçimden sonra yine AK Parti'ye gideceğim diyen sirk cambazlarına da aldanmayın. Biz işimize bakacağız, yoğun şekilde çalışacağız ve 31 Mart akşamı gümbür gümbür sandıkları patlatıp yolumuza devam edeceğiz.

Her kim ki AK Parti çatısı altında bu kadim davaya hizmet ediyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Ama AK Parti'den ayrılıp bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın, eyvallah etmeyiz.

Ayrıntılar geliyor...