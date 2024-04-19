AK Parti, MKYK'da 31 Mart sandık analizi! En büyük darbe eski AK Partililerden

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği AK Parti MKYK toplantısında değişim sinyali verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulanan ekonomi programı konusunda kararlılık vurgusu yaptı, “Fahiş fiyatlara yönelik yakın bir sürede ciddi yaptırımlar gelecek. Vatandaşın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek” dedi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - AK Parti’de önceki gün gerçekleştirilen MKYK toplantısında, ‘eş zamanlı’ bir reform süreci başlatılma kararı alındı. Edinilen bilgilere göre, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre sürecini en kısa zamanda başlatacaklarını söyleyerek “Kongreden önce değiştirilmesi gereken görevler var onları değiştireceğiz. Aksak gidenleri ise toparlayacağız. Yenilenerek yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Milletimizin talep ve tenkitlerini dikkate alacağız. Gerekli reformları yapacağız” dedi.

AK PARTİ’YE KİMSE İSTİKAMET ÇİZEMEZ

Erdoğan’ın uygulanan ekonomi programı konusunda kararlılık vurgusu yaparak “Hiç şüpheniz olmasın ekonomi programımız devam edecek, bu konuda kararlıyız. Fahiş fiyat artışlarına yönelik ise çok yakın bir sürede ciddi yaptırımlar gelecek. Gözlerinin yaşına bakılmayacak. Vatandaşımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Bunun yanı sıra son dönemde sosyal medyada AK Parti ve kurmaylarına yönelik yapılan saldırılara da dikkat çeken Erdoğan’ın “Sosyal medyadan partimize ve kurmaylarımıza dönük yapılan spekülasyonlara itibar etmeyeceğiz. AK Parti kurumsal bir yapıya sahip. Kimse AK Parti’ye istikamet çizemez. Biz işimize bakacağız” dediği ifade edildi.

EN BÜYÜK DARBE ESKİ PARTİLİLERDEN

Öte yandan toplantıda Erdoğan, MKYK üyelerine tek tek söz verdi. Seçim sonuçlarının neden kötü geldiğine dair kendi not ve analizlerini paylaşan MKYK üyeleri şu değerlendirmeleri yaptı: Kimse bu kadar fazla seçmenin sandığa gitmeyeceğini tahmin etmiyordu. Ayrıca, AK Parti’de görev almış ve partimizden aday olmak istemiş fakat aday gösterilmemiş kişiler, karşıda güçlü gözüken kim varsa onun adına çalıştı. Birçok bölgede saf değiştiren mahalle başkanları, AK Parti yerine orada kazanma potansiyeli yüksek olan adaylar için oy topladı. Yeniden Refah Partisinin (YRP) adayları, “Seçimi kazandığımızda zaten AK Parti’ye geçeceğiz, biz aynı yoldayız” diye vatandaştan oy toplarken mahalle başkanları buna destek verdi. Bunlar oy kaybında önemli etkenler oldu.

Toplantıda ayrıca Yerel Yönetimler Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı ve Genel Başkan Vekili (Strateji Heyeti Başkanı) sunumlar yaptı. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler Meclis çalışmaları hakkında üyeleri bilgilendirdi.