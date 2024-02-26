AK Parti MYK'sı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti MYK’sı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamada bulundu.

Yerel seçimler hızla yaklaşırken, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde saat 17.50'de başlayan toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamada bulunuyor. Çelik şu ifadeleri kullandı:

ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜ

"Bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın doğum günü. Allah kendisine hayırlı yıllar. Uzun bir ömür nasip etsin. Milletine adanmış bir ömürle, bedeli ödenmiş pek çok süreci yöneterek bu yaşa geldiler. Bundan sonra da kendilerine sağlık ve huzur içinde milletimiz ve mazlumlar için vereceği çalışmalar diliyoruz. Dünya liderlerinden bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı arayanlar var. Vatandaşlarımızın bize illettikleri tebrikleri bizde sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik.

ANTALYA'DA SEL FELAKETİ

Antalya'da sel ve Erzincan'da t oprak kayması neticesinde büyük üzüntüler yaşadık. Bugün Elazığ'da bir olay oldu. Burada vatandaşlarımız kurtarıldı.

TERÖRİSTAN KURMAK İSTEYENLERE MÜSAADE YOK

Terörle mücadele kararlılıkla sürmeye devam ediyor. Sınırlarımızın etrafında bir teröristan kurmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz.

Komşularımız terör örgütlerini bertaraf etme noktasında kapasite koymadığı zaman Türkiye hakkını kullanacaktır. Son günlerde Irak merkezli bir takım konular gündeme geliyor. Arkadaşlarımız ziyaret ettiler.

"EKONOMİ PROGRAMI MEYVESİNİ VERİYOR"

Seçim sürecindeyiz, ne seçim ne başka gündem deprem bölgesindeki irademizin önüne geçemez. Cumhurbaşkanımız birinci yılında illerimizi ziyaret etti. Bu bizim kaybettiğimiz canlarımızı hatırımızda tuttuğumuzun ifadesidir. 5 ilde 31 bini aşkın konut ve köy evi teslim edildi. Aynı takvim çerçevesinde evlerin teslim edildiği süreçleri göreceğiz. Ekonomideki program meyvelerini vermeye devam ediyor. Enflasyon ve diğer alanlarla ilgili olumlu gelişmeleri görmeye devam edeceğiz. Yabancı para ve yatırım miktarı da artmaktadır. Tüm göstergelere baktığımızda, bu programın olumlu etkilerin görüldüğü ve daha çok görüleceğini değerlendiriyoruz.

"NETANYAHU'NUN GAZZE SOYKIRIMI SÜRÜYOR"

Maalesef açlıkla mücadele konusunda yeni bir imtihanla karşı karşıya kaldılar Gazze'deki kardeşlerimiz. İnsanlar, hayvan yemi yemek durumunda kalıyorlar. Netanyahu'nun Gazze soykırımı sürüyor. Gazze'deki 6 çocuktan 1'i kıtlıkla karşı karşıya. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin soykırım sözleşmesi karşısında İsrail'i ihlal ettiği için divana başvurması önemli bir dönüm noktasıdır. İsrail bu safhalardan geçmiştir ve her seferinde de uluslararası hukukun kurallarını yok sayarak faaliyetlerine devam etmiştir. Uluslararası hukuk bunu durduramıyorlarsa hiçbir işe yaramıyorlar demektir. Her türlü İsrail'i durduracak girişimin ABD tarafından veto edilmesi ise ABD açısından utanç verici kara leke olarak tarihine geçecek adımdır. Geçtiğimiz günlerde Borrell net bir cümle kurdu. Bugün İspanya ve Belçika'nın ortaya koyduğu tutum doğru olan tutumdur. Batı toplumlarındaki isyanlar neticesinde iki devletli çözüm çerçevesinde daha çok ses çıkmaya başladı. Öncelikle ateşkesin ortaya çıkması lazım. Başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinden bahsediyoruz.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Siyasi partilerin üzerine düşen sandık güvenliğini sağlamaktır. YSK'nın ve devlet kurumlarının aldığı önlemler var. Siyasi parti temsilcilerinin de görevlendirilmeleri var. AK Parti olarak şuna inanıyoruz, herkes sahada özgürce siyaset yapabilsin. Sonuçta kararı vatandaşımız verir. Seçim güvenliği, güvenlik güçlerimiz tarafından yerine getirilmektedir. Her zaman seçimlerde söylerim sandık başında nöbet tutan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Biz AK Parti olarak bu konuda çok deneyimliyiz. Sabah 5'te arkadaşlarımız sandık başında olurlar."

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