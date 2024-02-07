AK Parti Şanlıurfa ilçe adayları belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’da AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "İlçe belediyelerimiz ile el ele verip emin adımlarla yürüyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"BÜTÜN HESAPLARI ALT ÜST ETMEYE VAR MIYIZ?"

"Şanlıurfa'nın şanlı insanları, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. 31 Mart şimdiden Şanlıurfa için hayırlı olsun. İnanıyorum ki, Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Bütün hesapları alt üst etmeye var mıyız?

Alt yapısı ile üst yapısı ile Şanlıurfa'ya üniversitesi ile, bütün bu hizmetleri hiç ara vermeden devam ettirdik mi? Artık Şanlıurfa havalimanı yokken şimdi havalimanı var mı, üniversitesi var mı? Kim yaptı? Yerel yönetimlerde de merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İlçe belediyelerimiz ile el ele verip yol yolda emin adımlarla yürüyeceğiz. İnanıyorum ki, Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Bütün hesapları alt üst etmeye var mıyız?

"ELE ELE VERİP EMİN ADIMLARLA YÜRÜYECEĞİZ"

Alt yapısı ile üst yapısı ile Şanlıurfa'ya üniversitesi ile, bütün bu hizmetleri hiç ara vermeden devam ettirdik mi? Artık Şanlıurfa havalimanı yokken şimdi havalimanı var mı, üniversitesi var mı? Kim yaptı? Yerel yönetimlerde de merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İlçe belediyelerimiz ile el ele verip emin adımlarla yürüyeceğiz. Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. Şanlıurfa'nın isminin arkasına saklanıp, kendi ajandaları peşinden koşanlardan asla olmadık.

"TARTIŞMALARLA KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"

Geçmişte bizimle yol yürüyüp de yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Herkes siyasetçi olur ama devletçi olamaz. Boşa harcayacak enerjimiz yok, işimize bakıyoruz. Tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Hep birlikte işimize bakacağız. Mesele şehrimize eser kazandırmaksa, milletimize hizmet etmekse üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine izin vermeyiz.

31 Mart'ta sandıkları patlatarak Şanlıurfa'yı Türkiye yüzyılına hazırlamayı hedefliyoruz. Buna var mıyız? Bunun dışında her şey bizim için teferruattır"

Ayrıntılar geliyor...