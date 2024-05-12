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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrailli Bakan'ın iftiralarına rest!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik&#039;ten İsrailli Bakan&#039;ın iftiralarına rest!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli Bakan'ın iftiralarına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek. İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak yaptığı iftiralara sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür. O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek. İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz. Zalim, barbar ve kışkırtıcı siyasetiniz hukuk önünde mahkum olacak.

Netenyahu’nun başında olduğu suç şebekesi, insanlık tarihinin görüp görebileceği en barbar organizasyondur.

Hiçbir meşruiyeti olmayan bu provokatör şebekenin, iktidarda bir gün daha kalabilmek adına tüm bölgeyi ateşe atacak kadar gözünün karardığı açıktır.

Aylardır Filistin topraklarında çoluk çocuk kadın sivil demeden binlerce masum insanı katleden bu şebekenin zalimliğine ve yalanlarına karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadele etmeye devam ediyoruz .

Netanyahu ve şebekesi insanlık dışı bir suç örgütü olarak tarihin utanç sayfasına yazılacak!"

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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