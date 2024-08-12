Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na davet mi gönderdi? AK Parti'den yalanlama geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bir aracıyla Erdoğan'la görüşme daveti aldığı iddiasına değinen Çelik, "Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderilen bir davet yoktur." dedi. Çelik ayrıca Can Atalay için yapılan olağanüstü toplantı çağrısını yarın değerlendireceklerini söyledi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantının ardından AK Parti Genel Merkezi’nde MYK'ya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler'in dışişleri bakanı gibi davranıyor. Netanyahu şebekesi katliam ve ahlaksızlıkta yarışıyor. Netanyahu hükümeti mutlaka yargılanmalıdır. İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti oldular.

Tüm vatandaşlarımızı 14 Ağustos'ta AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz. AK Parti dünya siyasetinde bir marka haline geldi, büyük devrimlere imza attı. Millet odaklı siyasetin adıyız, Türkiye yüzyılına yürüyoruz. Tören yeni binamızda gerçekleştirilecek. Önümüzdeki dönemde gençlerle ilgili faaliyetlerimiz olacak. Yeni anayasa çalışmalarımız devam edecek, vatandaşlarımızı dinleyeceğiz.

"KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ GÖNDERMEDİK"

(Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na görüşme daveti gönderdiği iddiası...) Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderilen bir davet yoktur. Doğru bir beyan değildir. Böyle bir mesaj gönderilmemiştir.

(Kerkük'te tartışmalı vali seçimi... ) Irak'ta kapsayıcı bir politikadan yanayız. Türkmenlerin, diğer Arap grupların dışlanmasına neden olunmuştur. Bu da yanlıştır. Tamamen kapsayıcı bir çerçeveye dönülmesi için hızla bir adım atılmalı. Yoksa başka sorunlarla karşı karşıya kalınır.

(Can Atalay için TBMM'ye yapılan olağanüstü çağrı... ) Meclis Başkanımızın çağrısı var. Bugün ve yarın AK Parti olarak toplantıya katılıp katılmayacağımızı ele alacağız, değerlendirmenin sonucunda tutumumuzu paylaşacağım."