AK Parti’den darbeci askerlerin tahliyesini “beraat” gibi sunanlara: Tahliye olanlar aklanmış değil

28 Şubat hükümlüsü generallerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdiriyle tahliye edildiklerini kaydeden Güler, “Aklanmış değiller. Özür dilemeleri ve teşekkür etmeleri gerekiyordu. Ancak suçlarını bile kabul etmiyorlar” dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye iade-i ziyaretinin haziran ayının ilk haftası gerçekleşebileceğini belirterek “Ziyaretleri olumlu karşılıyoruz. Karşı fikirlerin ortak zeminde konuşmak önemli. Bundan sonraki dönemlerde de diyalog zemininin devam edeceğini düşünüyorum. Ülkemizde birlik beraberliğin sağlanması ve çözüm noktasında bulunmamız gerekiyor” dedi.

"UTANMALARI YOK"

AK Partili Güler, 28 Şubat davası hükümlüsü emekli generallerin cezalarını; sürekli hastalık ve kocama hâli nedeniyle kaldırılmasına ilişkin de şunları söyledi: “Tamamen Cumhurbaşkanımızın uygun görmesi ile bunlar hapisten çıktı. Aklanmış değiller. Bu kişiler tahliye olmuş olsalar bile bu cezadan bu suçtan kurtulamazlar. Buradakiler mahkûmiyetini kapalı cezaevinde geçirme imkânı kalmadığına dair rapor olmuş. Cumhurbaşkanımız da vicdanen onların tahliye olmalarını sağlamış. Bunların özür dilemeleri ve teşekkür etmeleri gerekiyordu. Ancak bunlar suçu kabul etmiyorlar. Niyetleri kötü olan ülke toplumunun ne hâle geldiğini bilmeyenler o dönemin şartlarında normal diyorlar. Utanmaları yok.”

"CHP, İŞİN İÇİNDE VARDI"

Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala konusunda da inisiyatif alabileceğinin hatırlatılması üzerine CHP’nin belli davalara çok gündeme getirdiğine dikkat çekti. Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu aslında bir ortaklığın da işareti. Düşünün 28 Şubat dönemi içerisinde siyasilerin tavırları neydi acaba? Sincan’da tanklar yürütülürken, demokrasiye saldırı ilgili kişiler tarafından yapılırken bunlar da ellerini ovuşturuyorlardı ve meşru gördüler. Sonradan bağımsız ve tarafsız yargımız bunların cezalarını verdi. CHP de kendilerine göre bir mahcubiyetleri var ki bu eylemlerde biz de vardık diyorlar. Gezi olayları da aslında bu olayların parçası. Buradaki terör örgütlerinin yaptıkları, verdikleri zararlar bu süreçler normal demokratik toplum içerisinde nasıl olabilir? Yakacaksınız, yıkacaksınız her türlü terör paçavralarını binalara asacaksınız. Kamu kurumlarına, banka şubelerine zarar vereceksiniz, tüm gündemi terörize edeceksiniz ve bunu normal göreceksiniz. Gezi’yi normal bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Gezi’de yapılan tüm faaliyetler; kamu düzenini bozmak için anayasal düzene karşı yapılmış planlı eylemdi.”