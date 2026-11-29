AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Çelik, mesajında , özgür Filistin hayata geçene dek Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayan Çelik, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Filistin davası, yeryüzündeki herkesin haysiyet mücadelesidir. Zulmün gölgesinde bile onurundan taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.

29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde bir kez ifade ediyoruz: Özgür Filistin hayata geçene dek bu haklı davayı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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