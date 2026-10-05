AK Parti'den İsrail'e 'Suriye' tepkisi: Yeni oldu-bitti çabası yeni bir saldırganlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Kuneytra’daki faaliyetlerine tepki göstererek, Suriye topraklarında yeni oldu-bitti çabasını “yeni bir saldırganlık” olarak nitelendirdi. Çelik, uluslararası topluma İsrail’in adımları karşısında sessiz kalmama çağrısı yaptı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in Suriye’nin Kuneytra bölgesindeki faaliyetlerini eleştirdi. Çelik, “İsrail’in yayılmacı ve işgalci politikaları bölge ve dünya barışı için en büyük tehdittir.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

“YENİ OLDU-BİTTİ ÇABASI YENİ BİR SALDIRGANLIKTIR”

İsrail’in 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı açıkça çiğnediğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

“İsrail’in Kuneytra’da ‘1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı açıkça çiğneyerek, Suriye topraklarında yeni oldu-bittiler oluşturma çabası yeni bir saldırganlıktır.”

Kuneytra’daki faaliyetlerin uluslararası anlaşmaları ve bölgesel istikrarı ihlal ettiğini vurgulayan Çelik, “Bölgeyi ateşe sürükleyen bu yayılmacı zihniyet ve hukuk tanımaz adımlar derhal son bulmalıdır.” dedi.

“SURİYE’NİN EGEMENLİĞİNİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki tutumuna işaret ederek, “Cumhurbaşkanımızın kararlılıkla vurguladığı gibi, Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Uluslararası topluma da çağrı yapan Çelik, “Uluslararası toplum, İsrail’in bu zorbalığına karşı daha fazla sessiz kalmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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