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AK Parti'den Yahşihan Belediyesine yönelik net açıklama: Arkasında durmayız

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AK Parti'den Yahşihan Belediyesine yönelik net açıklama: Arkasında durmayız
Başlık ResmiAK Parti'den Yahşihan Belediyesine yönelik net açıklama: Arkasında durmayız

Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Yahşihan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un 4 Kasım 2025 tarihinde partiden ihraç edildiğini hatırlatarak "AK Parti, milletin emanetini şahsi menfaatlerine alet eden hiç kimsenin arkasında durmaz" dedi. Demir, "Şahısların bireysel eylemlerinin partimizin kurumsal sorumluluğu gibi gösterilmesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un 4 Kasım 2025'te AK Parti'den kesin olarak ihraç edildiğini, Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in ise 25 Kasım 2025'te kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini, sonrasında görevini bağımsız olarak sürdürdüğünü, bu süreçlerin Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasından önce gerçekleştiğini bildirdi.

AK Parti'den Yahşihan Belediyesine yönelik net açıklama: Arkasında durmayız
Başlık ResmiAK Parti'den Yahşihan Belediyesine yönelik net açıklama: Arkasında durmayız

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kırıkkale Yahşihan Belediyesi hakkında yürütülen adli soruşturma üzerinden AK Parti'nin kurumsal kimliğinin hedef alınması üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereğinin doğduğunu belirtti.

AK Parti'den Yahşihan Belediyesine yönelik net açıklama: Arkasında durmayız
Başlık ResmiAK Parti'den Yahşihan Belediyesine yönelik net açıklama: Arkasında durmayız
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"MİLLETİMİZİN HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Demir, şunları kaydetti:

"Yahşihan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 4 Kasım 2025 tarihinde partimizden kesin olarak ihraç edilmiştir. Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek ise 25 Kasım 2025 tarihinde kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş, sonrasında görevini bağımsız olarak sürdürmüştür. Bu süreçler, mevcut soruşturmadan önce gerçekleşmiştir. AK Parti, milletin emanetini şahsi menfaatlerine alet eden hiç kimsenin arkasında durmaz. Şahısların bireysel eylemlerinin partimizin kurumsal sorumluluğu gibi gösterilmesini kabul etmiyoruz. Hakkındaki suçlamalar mahkeme kararıyla sabit olan herkesin hukuk önünde hesap vermesini, varsa kamu zararının sorumlularından tahsil edilmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin hakkını ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz."

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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