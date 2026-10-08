Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Kırıkkale Yahşihan Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcısının üzerinden 1630 taşınmaz çıktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kırıkkale'deki Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen 2. dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 1630'u Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'a ait olmak üzere toplam 2 bin 31 taşınmaza ve lüks araçlara el konuldu. Yıldıran'ın evinde ayrıca ruhsatsız tabanca ile 11 bini aşkın fişek ele geçirildi. Daha önce 16 kişinin tutuklandığı geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaydet
|

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bugün saat 06.30’da iki ilde 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Yahşihan Belediye binasında, şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Bilgisayar, cep telefonu, tablet, harici disk ve diğer dijital materyallere adli inceleme amacıyla el konuldu.

Kırıkkale Yahşihan Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcısının üzerinden 1630 taşınmaz çıktı
Başlık ResmiKırıkkale Yahşihan Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcısının üzerinden 1630 taşınmaz çıktı

Soruşturma, daha önce elde edilen beyanlar, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarına ilişkin tespitlerin birlikte değerlendirilmesi sonucu 9 yeni şüpheli yönünden genişletildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Yahşihan Belediyesi
GÜNDEM

Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında karar! 15 kişi tutuklandı

2 BİN 31 TAŞINMAZA EL KONULDU

Bugünkü operasyon kapsamında;

  • Vekâleten Yahşihan Belediye Başkanı Aydın Demirdirek adına kayıtlı 11 taşınmaza,
  • Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran adına kayıtlı 1.630 taşınmaza,
  • Belediye Encümen Üyesi Faruk Dadalı adına kayıtlı 32 taşınmaza,
  • Belediye Encümen Üyesi Ömer Hazar adına kayıtlı 22 taşınmaza el konuldu.
Kırıkkale Yahşihan Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcısının üzerinden 1630 taşınmaz çıktı
Başlık ResmiKırıkkale Yahşihan Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcısının üzerinden 1630 taşınmaz çıktı

Ayrıca soruşturma kapsamında örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen eski İmar Müdürü Ulaş Biçer’le bağlantılı olarak;

Elif Biçer adına kayıtlı 83 taşınmaza, Aliye Demirkaya adına kayıtlı 122 taşınmaza, Canan Demirkaya adına kayıtlı 122 taşınmaz ile 1 Porsche marka otomobile, Ayşe Öztürk adına kayıtlı 9 taşınmaz ile 1 Mercedes-Benz marka lüks cipe el koyma tedbiri uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında toplam 2 bin 31 taşınmaza el konuldu.

ÖNERİLEN HABERLER
Yahşihan Belediyesine operasyon! İki eski başkan dahil 31 kişi gözaltında
GÜNDEM

Yahşihan Belediyesine operasyon! İki eski başkan dahil 31 kişi gözaltında

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ EVİNDEN 11 BİN 312 FİŞEK ÇIKTI

Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın ikametinde yapılan aramada, seri numarası bulunmayan 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 11 bin 312 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 iPhone 17 Pro cep telefonu, 1 laptop, 1 harici hard disk ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Yıldıran'ın üzerine kayıtlı herhangi bir araç bulunmadığı belirlendi.

Kırıkkale Yahşihan Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcısının üzerinden 1630 taşınmaz çıktı
Başlık ResmiKırıkkale Yahşihan Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcısının üzerinden 1630 taşınmaz çıktı

SORUŞTURMA 24 EYLÜL’DEKİ OPERASYONUN ARDINDAN GENİŞLETİLDİ

Soruşturma kapsamında 24 Eylül 2026’da 4 ilde düzenlenen ilk operasyonda 37 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 16 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 16 şüpheli hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandı ve 1 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma, bugünkü operasyonlarda elde edilen maddi ve dijital deliller de mevcut soruşturma dosyalarıyla birlikte değerlendirilerek çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: HABER MERKEZİ | Yahşihan
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.