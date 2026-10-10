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AK Partili İnan'dan Manisa esnafına: Özel ve şürekasını istasyonlarınızdan uzak tutun

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AK Partili İnan'dan Manisa esnafına: Özel ve şürekasını istasyonlarınızdan uzak tutun
Başlık ResmiAK Partili İnan'dan Manisa esnafına: Özel ve şürekasını istasyonlarınızdan uzak tutun

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Manisa'da Özgür Özel'e sert eleştirilerde bulundu. Muhittin Böcek'i hatırlatan ve akaryakıt istasyonlarındaki rüşvet çarkına değinen İnan, "Ben buradan Manisa'da benzin istasyonu olan esnaflarımızı da uyarmak istiyorum. Manisa'da Özgür Özel ve şürekasını benzin istasyonlarına uzak tutsunlar. Rüşvet çarklarının lokasyonu olmasın" şeklinde konuştu.

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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Manisa İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İnan, partisinin bünyesinde şaibeli durumları barındırmadığını belirterek AK Parti davasına gönül vermiş arkadaşlarını kirli iftiralara ve sosyal medya operasyonlarına kurban etmeyeceklerini, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini dile getirdi.

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Teşkilatların kararlılıkla mücadeleye devam edeceğini kaydeden İnan, şunları söyledi:

AK Partili İnan'dan Manisa esnafına: Özel ve şürekasını istasyonlarınızdan uzak tutun
Başlık ResmiAK Partili İnan'dan Manisa esnafına: Özel ve şürekasını istasyonlarınızdan uzak tutun

"En üst düzeyde topyekun bu iftiracıları, yalancıları, haysiyetimize dil uzatan bu alçakları pazartesiden itibaren hem hukuk önünde hem siyasal zeminde hem de tüm meydanlarda AK Parti'nin 11 milyon üyesiyle bu iftiraları ezip geçeceğiz. AK Parti 'Gezici çapulcuları' da FETÖ'cü alçakları da tarihe gömdü. Siz bize ufak gelirsiniz, siz bize vız gelir tırıs gidersiniz. O nedenle nasıl 25 sene boyunca çarpışa çarpışa geldiysek sizi de bu iftiralarınızı da ezip geçmeyi çok iyi biliriz"

MUHİTTİN BÖCEK'İ HATIRLATTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunan İnan, Manisa'daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine seslenerek sözlerini şöyle sürdürdü:

AK Partili İnan'dan Manisa esnafına: Özel ve şürekasını istasyonlarınızdan uzak tutun
Başlık ResmiAK Partili İnan'dan Manisa esnafına: Özel ve şürekasını istasyonlarınızdan uzak tutun
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"Muhittin Böcek meselesinde, bu Sayın Özgür Özel, Manisa'da bir benzin istasyonunda almış olduğu rüşvetten bahsediyorlar. Ben buradan Manisa'da benzin istasyonu olan esnaflarımızı da uyarmak istiyorum. Manisa'da Özgür Özel ve şürekasını benzin istasyonlarına uzak tutsunlar.

Rüşvet çarklarının lokasyonu olmasın. Her an Sayın Özgür Özel ve arkadaşları çünkü benzin istasyonları, o kirli rüşvet lokasyonu, belli başlı çantaların teslim edildiği adres olarak görüyorlar. Özgür Özel ve arkadaşlarını uzak tutsunlar"

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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