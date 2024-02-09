AK Parti'nin Antalya ilçe adayları açıklanıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "CHP nedeniyle umutları tükenen şehirlerimize kavuşacağız. İstanbul, Ankara harap oldu, İzmir zaten berbat. CHP zihniyetinin elinde irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla buluşturmaya kararlıyız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada önemli mesajlar verdi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Akdeniz'in incisi, ülkemizin turizm başkenti, tarımın, sanayinin, diplomasinin lokomotifi Antalya'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ahde vefanız, aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki şu dayanışmayı daim eylesin diyorum. Antalya'yı özlemişiz, bugün ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet etmek üzere buradayız.
Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Antalyalılara saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Büyükşehir belediye başkan adayımız Hakan Tütüncü'yü daha önce açıklamıştık. Artık tam saha pres yapacağımız bir döneme giriyoruz. Şehirlerimiz resmen seviye atladı. Belediye kaynaklarını doğru kullanarak çözüm ürettik.
"İSTANBUL, ANKARA HARAP OLDU"
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Kaynak: Türkiye Gazetesi