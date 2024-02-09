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    • AK Parti'nin Antalya ilçe adayları açıklanıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    AK Parti&#039;nin Antalya ilçe adayları açıklanıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan önemli açıklamalar
    Erdoğan, Antalya, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "CHP nedeniyle umutları tükenen şehirlerimize kavuşacağız. İstanbul, Ankara harap oldu, İzmir zaten berbat. CHP zihniyetinin elinde irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla buluşturmaya kararlıyız." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada önemli mesajlar verdi.

    Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    "Akdeniz'in incisi, ülkemizin turizm başkenti, tarımın, sanayinin, diplomasinin lokomotifi Antalya'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ahde vefanız, aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki şu dayanışmayı daim eylesin diyorum. Antalya'yı özlemişiz, bugün ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet etmek üzere buradayız.

    Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Antalyalılara saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Büyükşehir belediye başkan adayımız Hakan Tütüncü'yü daha önce açıklamıştık. Artık tam saha pres yapacağımız bir döneme giriyoruz. Şehirlerimiz resmen seviye atladı. Belediye kaynaklarını doğru kullanarak çözüm ürettik.

    "İSTANBUL, ANKARA HARAP OLDU"

    Millete hizmet yolunda bahane aramadık. Bahanelere sarılmadık. Kolayı seçenlerden asla olmadık. Belediyemizin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm ürettik. Bir önceki seçimde iş başına gelen CHP zihniyetinin ideolojik esareti altında boğulan tüm umutları tükenen şehirlerimizi çok kısa sürede yaşanabilir yerler haline getirdik. 
     
    CHP nedeniyle umutları tükenen şehirlerimize kavuşacağız. İstanbul, Ankara harap oldu, İzmir zaten berbat. Şimdi CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla buluşturmaya kararlıyız. Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız.

    "ANTALYA'NIN BİR 5 SENE DAHA KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜ YOK"

    Antalya'mızın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını biliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Antalya, Cumhur İttifakı ile yeni bir döneme yelken açacaktır. Buna hazır mıyız? Antalya büyükşehir belediye başkan adayımız Hakan Tütüncü kardeşimiz bilgisiyle, tecrübesiyle, heyecanıyla, tevazuyla hizmete kendini adamış yetkin ekibiyle şehrimize hizmete hazırdır."

    Ayrıntılar geliyor... 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErdoğanAntalya
    Haberler > Gündem > AK Parti'nin Antalya ilçe adayları açıklanıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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