Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz, sabah saatlerinde sallandı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depreme dair ilk bilgileri AFAD paylaştı.
AFAD'ın verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki deprem saat 07.32'de meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.11 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem sonrası herhangi olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi