Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Akdeniz&#039;de 3.9 büyüklüğünde deprem
    Muğla, Deprem, AFAD, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Akdeniz, sabah saatlerinde sallandı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depreme dair ilk bilgileri AFAD paylaştı.

     AFAD'ın verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki deprem saat 07.32'de meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.11 kilometre olarak kaydedildi.

    Deprem sonrası herhangi olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.

    SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MuğlaDepremAFAD
    Haberler > Gündem > Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi - GündemAntalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildiSosyal yardımlarda yapay zekâ dönemi! İstismarların önlenmesi hedefleniyor - GündemSosyal yardımlarda yapay zekâ dönemiKuraklık kapıda! Çiftçi kara hasret kaldı - GündemKuraklık kapıda! Çiftçi kara hasret kaldıGezeravcı, ISS’teki bayrağı Erdoğan'a takdim etti - GündemGezeravcı, ISS’teki bayrağı Erdoğan'a takdim etti23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde - Gündem23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama!Yeni yılın ilk yurt dışı temasları başladı! BAE ve Mısır’da gündem: Gazze - GündemYeni yılın ilk yurt dışı temasları başladı!Yargıda FETÖ tehlikesi: 450 isim yeniden göreve - GündemYargıda FETÖ tehlikesi!Meteoroloji'den 6 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa karşı dikkatli olun - GündemMeteoroloji'den 6 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıArdahan kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz soluyorlar - GündemArdahan kutuplara döndü!Malatya'da deprem anına ilişkin yeni görüntüler! 6 Şubat'ta tarihi surlar böyle yıkıldı - GündemMalatya'da deprem anına ilişkin yeni görüntüler!
    Sonraki Haber Yükleniyor...