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Akdeniz'de korkutan deprem! Beşik gibi sallanıyor... AFAD'dan ilk veriler geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akdeniz&#039;de korkutan deprem! Beşik gibi sallanıyor... AFAD&#039;dan ilk veriler geldi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akdeniz'de peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. Girit Adası açılarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Akdeniz beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bölgede yaşanan üst üste depremler korkutuyor. 4.6 ve 4.1 gibi şiddetli artçılarla sallanan Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında büyük bir deprem daha meydana geldi. 

AKDENİZ'DE DEPREM KORKUTTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre Girit Adası açıklarında saat 18:38:06 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.Akdeniz'de korkutan deprem! Beşik gibi sallanıyor... AFAD'dan ilk veriler geldi - 1. Resim
 
Deprem, yerin 6.82 km derinliğinde yaşandı.
 
Deprem, Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçeleri başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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