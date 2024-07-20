Akdeniz'de korkutan deprem! Beşik gibi sallanıyor... AFAD'dan ilk veriler geldi

AKDENİZ'DE DEPREM KORKUTTU





Deprem, yerin 6.82 km derinliğinde yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre Girit Adası açıklarında saat 18:38:06 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.Deprem, yerin 6.82 km derinliğinde yaşandı.

Deprem, Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçeleri başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Akdeniz beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bölgede yaşanan üst üste depremler korkutuyor. 4.6 ve 4.1 gibi şiddetli artçılarla sallanan Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında büyük bir deprem daha meydana geldi.