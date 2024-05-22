AKINCI’dan rahatsız oldular... Dünya övdü, ‘Yeminli Muhalifler’ üzüldü

Sis duvarına rağmen helikopteri 97 dakikada bulan Akıncı’yı dünya överken, içimizdeki hazımsızlar dil uzatıyor! Reisi’yi bulan AKINCI’da; ilk üretilen İHA’lardan olduğu için Kanada kamerası vardı. Geçmişte mühendisleri şüpheli şekilde ölen ASELSAN, o kameradan çok iyisini üretti. Uzmanlar “ASELSAN’ın kamerası takılı olsaydı enkaza çok daha çabuk ulaşılırdı” dedi. Selçuk Bayraktar da “Bu operasyonu dünyada yapabilecek tek İHA, AKINCI’dır” mesajını verdi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler, kendilerini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu hayatlarını kaybetti. AKINCI İHA, helikopter enkazının yerini 97 dakikada tespit etti. Dünya AKINCI İHA’yı konuşurken içimizdeki hazımsızlar, üzerinde bulunan Kanada’nın Wescam MX-15D kamerası üzerinden AKINCI İHA’ya eleştirip bu başarıyı kameraya bağladılar. Oysa gerçek öyle değil. ASELSAN’ın yerli ve milli imkânlarla yaptığı ASELFLIR-500, Kanada yapımı kameradan daha üstün...

Uzmanlara göre, AKINCI İHA’da ASELFLIR-500 kamera sistemi takılı olsa enkaz çok daha kısa sürede bulunurdu. İHA ve SİHA’lara takılan kamera sistemlerinde Kanada’nın Türkiye’ye ambargo uygulaması ile başlayan süreçte ASELSAN yerli ve millî imkânlarla ASELFLIR-500 sistemini geliştirdi. Test aşamalarını başarı ile tamamlayan sistem için seri üretim kararı alındı ve ilk ürünler TSK envanterine girmeye başladı.

ESKİLERDE O SİSTEM VAR

Savunma analisti Turan Oğuz, Kanada’nın Wescam MX-15D kamerası ile ASELSAN tarafından üretilen ASELFLIR-500’Ü kıyasladı. Her ülkenin İHA üretebileceğini ifade eden Oğuz “Asıl üstünlük bir İHA’nın aynı anda, zorlu hava şartlarında uçabilmesi, uzun süre havada kalabilmesi, hızlı olması, buz çözme sisteminin bulunması, uydudan kontrol edilebilmesi (menzil sınırı olmaması) ve iyi kamera ve sensörlere sahip olmasındadır. İran’a yardıma giden AKINCI eskiden teslim edilen bir platform olduğu için Kanada ürünü Wescam kamera takılı idi. Yenilerde millî ASELFLIR-500 bulunacak. AKINCI İHA’da ASELFLIR-500 takılı olsa enkaz alanı daha önce bile bulunabilirdi” dedi.

BÜYÜK FARK

Geçen sene IDEF’in kapanış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdimi esnasında 56 kilometre mesafeden çekilmiş görüntüler, ASELSAN ile Kanadalı firma arasındaki kalite farkını net biçimde ortaya koymuştu.

ATACAK HÂLİMİZ YOK!

Dünyada benzer kabiliyetin Türkiye dâhil dört ülkede bulunduğunu bunlardan, birinin ABD ikincisinin İsrail, üçüncü ülkenin de Çin olduğunu ifade eden Oğuz “ABD’nin dakikaların bile önemli olduğu bir vakada uzakta olduğu için gelmesi uzun sürerdi. İsrail ise malumunuz İran ile düşman ülke konumunda. Çin’in kamerası ise diğer alternatifler kadar iyi değil ve zorlu hava şartlarında performansı bilinmiyor. Hem de oldukça uzakta” diye konuştu. Oğuz sözlerine şöyle devam etti: ASELFLIR hem menzil hem de çözünürlük açısından Kanada kamerasından daha iyi. Zaten Türkiye çok daha üstün özelliklerde bir kamera üretince Kanada ambargoyu kaldırmak durumunda kaldı. Türkiye daha iyisini yaparken bir kamera ambargosu koymak rasyonel değil. Artık bizim keyfimize kalmış durumda, ister onu takarız ister bunu takarız. Kanada’dan aldığımız kameraları atacak hâlimiz yok, o kadar para verildi, o kadar zengin değiliz, para verdiğimiz şeyi elbette kullanacağız.

DÜNYADAN ÖVGÜ YAĞDI

Türkiye’nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA’nın çalışmaları dünya basınında ses getirdi. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, gelişmeleri dakika dakika duyurduğu haberinde Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü yeri Türk İHA’sının belirlediğini vurguladı. Al Monitor “Türkiye’nin en hızlı drone’u İran’daki helikopter kaza yerinin yerini tespit etmede kilit rol oynadı’ başlıklı haberinde AKINCI’nın zamana karşı bir yarış verdiği, taşıdığı termal kamerayla kaza yerini tespit ettiğini ve koordinatları İranlı yetkililerle paylaştığını yazdı.

BAYRAKTAR, ENKAZIN NASIL BULUNDUĞUNU ANLATTI

"BUNU YAPABİLECEK TEK İHA; AKINCI"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Akıncı İHA’nın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası enkazı nasıl bulduğunu anlattı. Batman, Van ve Azerbaycan’daki ekiplerin koordine bir şekilde operasyonu yürüttüğüne dikkat çeken Bayraktar “En olumsuz şartlarda, en zorlu şartlarda hiç gidilmeyecek yere Türk mühendislerinin, Türk evlatlarının geliştirdiği insansız hava araçları gitti ve çok önemli bir göreve imzasını attı. Bütün dünyaya damga vuracak bir operasyon gerçekleştirildi. 260 km’ye yakın rüzgâr, kar, tipi, boran her türlü olumsuz hava oluşumu vardı. AKINCI, en hızlı şekilde hedef bölgesine vardı. O kadar yoğun hava muhalefetinin olduğu şartlarda derin vadilerin içerisine girerek bu görevi gerçekleştirdi. Bu operasyonel hareket dünyaya damgasını vurdu. Dünyada bunu yapabilecek tek İHA, AKINCI. İnsanlı araçlar da yapmaz. En ufak aksaklık olmadan bu görev tamamlandı” dedi. Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı KIZIELMA’ın bütün dünyada havacılıkta gittiği yeri temsil ettiğini de ifade ederek “Yaklaşık bir iki ay içinde üretim prototipleri ve versiyonunu uçurmaya başlayacağız” diye konuştu.