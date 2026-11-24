Aksaray-Nevşehir kara yolunda Ankara'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İlk belirlemelere göre 19 kişinin yaralandığı kazada ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Kaza, Aksaray-Nevşehir kara yolunun Alayhan mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

Aksarayda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

19 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre kazada 19 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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