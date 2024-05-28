'Akzambak soğanıyla' hayatı değişti! İlk denemede başarılı oldu

Tokat’ta yaşayan Nermin Elmalı, emekli bir öğretmenin Akzambak çiçeğini girişim hayali için bir şans olarak gördü. Yaylasına ekerek üretime başlayan Elmalı, en büyük hayalinin Kozan ve Feke'de Akzambak köyü kurarak kadınlara yeni bir istihdam sağlamak olduğunu söyledi.

Tokatlı emekli bir öğretmenin Akzambak çiçeğini ekonomiye kazandırması ev hanımı Nermin Elmalı'ya ilham kaynağı oldu. Akzambak ve Lilyum çiçeği Elmalı tarafından ilk kez Tokat'a ekildi. Başarılı sonuç alınan bu küçük deney büyük umutları peşi sıra getirdi.

KULLANILMAYAN ARAZİLER EKONOMİYE KAZANDIRILABİLİR

Kozan ve Feke yaylarında çiçeğin yetişebildiğini ve ekonomik getirisinin çok yüksek olduğunun altını çizen kadın girişimci Elmalı, kullanılmayan arazilerin ekonomiye kazandırılması ve kadınlara yeni bir istihdam sahası sunmak için Akzambak çiçekleri ile üretim yapan bir köy kurabilmenin peşine düştüğünü söyledi.

ÇİÇEĞİN 1 KİLOGRAM ESANSI 5 BİN EURO'

Kozan’da 900 Rakımlı Çulluuşağı yaylasında evinin çevresindeki kullanılmayan araziye geçen yıl Tokattan getirdiği Akzambak ve Lilyum soğanlarını toprakla buluşturarak 5 soğan ile başladığı ve 300 soğan ürettiğini aktaran Elmalı, Hollanda’ya ihraç edilen ve Türkiye’de parfümde kullanılan çiçeğin esensının kilosunun 5 bin Euro değerinde olduğunu kaydetti.

Çiçekleri çok sevdiğini ve Tokatta emekli bir öğretmenin Akzambak ile değişen hayatını, haberlerden öğrenip ürünü Kozan’da denemeye karar verdiğini anlatan Elmalı, “Akzambak Tokat’ta yetişen parfüm yapılan, Hollanda’ya ihraç edilen esansının kilosu 5 bin Euro olan bir çiçek. Ben bunu deneme amaçlı ektim. Burada eksi 10 dereceyi kadar yetişiyor. 5 tane ektim ilk deneme başarılı olunca 50 taneye çıkardım ve şimdi 300 adede ulaştım. Hobim olan çiçek sevgisini Kozan’da kadınların ekonomisine kazandırmak istiyorum. Akzambak ticari anlamda getirisi yüksek ve alternatif tarım olarak düşündüm. Akzambak ve Lilyum ektim.

Soğuk iklimde Feke ve Çulluuşağı yaylarında çok güzel sonuç alacağımı düşünüyorum. Sarımsak gibi gibi bir soğanı var. Çok hızlı çoğalıyor. Bir baş soğanı da 80-100 TL’den satılıyor. Çiçekleri, yaprakları, her bir yaprağı çok değerli ve ekonomik değeri var. Feke’de Lavanta nasıl yerini bulup, ekonomiye kazandırıldıysa bu çiçeklerden bir köy kurulup neden o köyde kadınlarımız ekonomik gelir elde edip, çorak araziler üretime kazandırılmasın” diye konuştu.