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Alacak verecek davası kanlı bitti! Tartıştığı kişiyi sapladığı şişle öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Birecik, Şanlıurfa, Kavga, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan kavgada yaralanan 4 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti. Ceset, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, Birecik ilçesi Urfa Kapısında yaşandı. Kavga tartışan taraflar arasında yaşandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, Hasan K., yanına 4 oğlunu da alarak telefonda tartıştığı alacaklısı Hasan Ö.'nün hırdavatçı dükkanına gitti. Burada tartışan taraflar arasında kavga çıktı. 

DÜKKANDAN ALDIĞI ŞİŞİ SAPLADI

İddiaya göre iş yeri sahibi Hasan Ö., dükkandan aldığı bir şişi baba Hasan K. ile çocukları Mustafa, Yılmaz ve Hamza K.'ya sapladı. Çeşitli yerlerinden yaranan baba ve çocukları, çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa ve Yılmaz K. durumları ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi. Hastaneden tedavi altına alınan ağır yaralı Mustafa Kabakulak, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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