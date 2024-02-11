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    • Alacak-verecek kavgasında kanlı pusu! Sokak ortasında av tüfekli cinayet kamerada

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Konya, Kanlı Pusu, Silahlı Saldırı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Konya'da alacak-verecek meselesi yüzünden pompalı tüfekli cinayet işlendi. Harun K., sokak ortasında kanlı pusu kuran husumetlisi Sefer Ö. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

    Konya'da kanlı pusu kameralara yansıdı... Alacak-verecek meselesi yüzünden sokak ortasında husumetlisini av tüfeğiyle vurarak öldürdü!

    ALACAK-VERECEK MESELESİNDE KANLI PUSU

    Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişinin evinin önünde kendisini araç içerisinde bekleyen husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olay, saat 16.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Seyit Ali Mahallesi Çeşmeli Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasının kullandığı otomobille evininin önüne gelen Harun K., aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Sefer Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı.

    Alacak-verecek kavgasında kanlı pusu! Sokak ortasında av tüfekli cinayet kamerada

    AV TÜFEĞİYLE CİNAYET KAMERALARA YANSIDI

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilden inen Harun K.'ya, sokakta bekleyen araçtan inen Sefer Ö. tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. Kendisine açılan ilk ateş sonrası Harun K. yola atlayarak kendisini korumaya çalışırken, şüpheli Sefer Ö. ise tüfeğini art arda ateşledi.

    Bu sırada aracından inen Harun K.'nın babasının da bagajdan çıkardığı tüfekle şüpheli Sefer Ö.'ye ateş etmek istediği ancak koşarken ayağının takılması sonucu başarılı olamayarak yere düştüğü görüldü.

    Alacak-verecek kavgasında kanlı pusu! Sokak ortasında av tüfekli cinayet kamerada

    Silahlı saldırgan arkadaşının kullandığı otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Görüntülerin devamında yaralanan Harun K.'nın otomobile binerek babası tarafından hastaneye götürüldüğü yer aldı.

    Alacak-verecek kavgasında kanlı pusu! Sokak ortasında av tüfekli cinayet kamerada

    Silahlı saldırı sonrası kaçan şüpheli Sefer Ö., polisin yaptığı çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KonyaKanlı PusuSilahlı Saldırı
    Haberler > Gündem > Alacak-verecek kavgasında kanlı pusu! Sokak ortasında av tüfekli cinayet kamerada
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