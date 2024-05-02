Alevi kanaat önderleri: CHP elini üzerimizden çeksin

Hükûmetin ‘Alevi açılımı’nı baltalamak maksadıyla cemevlerinin kapatılması için AYM’ye başvuran CHP’ye tepki yağıyor. Alevi kanaat önderleri Dedekargınoğlu ve Özkan “CHP, Alevilere ihanet etti” diyor.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Hükûmetin Alevi açılımından rahatsız olan CHP, 2022 yılında Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığını kapattırmak için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu. Cemevleri ve Alevi kurumlara bir dizi imtiyazlar tanıyan süreci baltalamak isteyen CHP, kapatma davasında ısrar ediyor.

Gazetemize konuşan Alevi kanaat önderleri, iptal başvurusuna tepki göstererek eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözlere rağmen yapılan başvuruyu ihanet olarak nitelendirdi, yeni Genel Başkan Özgür Özel yönetiminin de aynı hataya devam ettiğini kaydetti. Dede Garkın Ocağı Dedesi Hüseyin Dedekargınoğlu, ‘Ali’siz Alevilik fitnesine dikkat çekerek şunları söyledi:

Yıllardır Aleviliği arka bahçesi olarak görenlerin istismar alanları daraldı. Biz bu açılımı son 500 yılın en önemli devrimi olarak görüyoruz. Alevileri oy deposu olarak görenlerin AYM’ye iptal için başvurusu yapması çok önemli. Alevi toplumu, uzun yıllardır böyle bir kurumun inşası için mücadele veriyor. Kurulan başkanlık bu çerçevede olacakların en iyisi. Büyük bir devrim olarak gördüğümüz Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan başka kimse yapamazdı. Verilen tepkiler de zaten ‘madem biz yapamadık Erdoğan’ın başarısını da itibarsızlaştıralım’ hazımsızlığından öte anlam taşımıyor. Devlet aklı devreye girdi ve Alevilere sahip çıktı. Değerini bilmek zorundayız.

Aleviler üzerinde 30 yılı aşkın süredir kirli bir senaryonun uygulanmak istediği tespitinde bulunan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Ali Rıza Özkan da Sivas, Maraş, Gazi ve benzeri olayların da bu planın birer parçası olduğunu söyledi. Özkan, CHP ve HDP’nin bu süreçte üstlendiği role dikkat çekerek şunları kaydetti:

Allah, Kur’ân, Peygamber ve Ali’yi tanımayanlar Alevilere yön çizemez. Emperyal güçler, Alevileri çok açık bir biçimde PKK çizgisine itiyor. Bu süreç epey bir zamandır işliyor. Şimdi ilk defa bağımsız bir yapı teşekkül etti. Bu her açıdan ülke için çok kıymetli. Oysa diğer tarafta hiçbir inanç öğesi taşımayan, bölücülerle saf tutan Alevilik dizayn edilmeye çalışılıyor. Bizi küresel planların parçası yapmaya çalışıyorlar.