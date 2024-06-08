Alevler bu kez Adana'da yükseldi: Söğütlü'de orman yangını!
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'nın Söğütlü Mahallesi'nde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yaz mevsiminin başlamasıyla yangın haberleri peş peşe geliyor. Alevler bu kez Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde yükseldi.
Ormanda çıkan yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
SÖĞÜTLÜ'DEKİ YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürme çalışması başlattı.
Anızdan çıktığı tespit edilen yangın kısa ormanlık alana sıçradı. Ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı