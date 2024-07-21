Alevler bu kez Bursa'dan yükseldi! Ormanlık alan cayır cayır yanıyor
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bursa'da alevler bir kez daha yükseldi. İznik'te çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle daha da büyüdü. Cayır cayır yanan ormanlık alanda söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.
Türkiye'nin batısı alevlerle mücadeleye devam ediyor. Aydın, İzmir ve İstanbul'da çıkan orman yangınlarına Bursa da eklendi. Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
ORMANLIK ALAN CAYIR CAYIR YANIYOR
Yangın, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Hespekli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ, KÖYLÜLER DESTEK VERİYOR
Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları, köylülerin de desteğiyle sürüyor.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi