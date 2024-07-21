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Alevler bu kez Bursa'dan yükseldi! Ormanlık alan cayır cayır yanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye, Orman Yangını, Bursa, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa'da alevler bir kez daha yükseldi. İznik'te çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle daha da büyüdü. Cayır cayır yanan ormanlık alanda söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

Türkiye'nin batısı alevlerle mücadeleye devam ediyor. Aydın, İzmir ve İstanbul'da çıkan orman yangınlarına Bursa da eklendi. Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

ORMANLIK ALAN CAYIR CAYIR YANIYOR

Yangın, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Hespekli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ, KÖYLÜLER DESTEK VERİYOR

Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları, köylülerin de desteğiyle sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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