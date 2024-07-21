Alevler bu kez Bursa'dan yükseldi! Ormanlık alan cayır cayır yanıyor

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Temmuz 2024 18:30 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 19:58 - Güncelleme:

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Bursa'da alevler bir kez daha yükseldi. İznik'te çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle daha da büyüdü. Cayır cayır yanan ormanlık alanda söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.