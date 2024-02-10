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    • Alevlere teslim olan ev küle döndü: 1 ölü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Şanlıurfa, Yangın, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi dumandan etkilendi.

    Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde bulunan beş katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Elektrikli sobadan çıkan yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Yangında dumandan etkilenen 34 yaşındaki Hediye, 11 yaşındaki Damla, 28 yaşındaki Recep ve 39 yaşındaki Nazire Ç. ile yaralanan Ahmet Korkmazer sağlık ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Korkmazer, müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

    Korkmazer, Şanlıurfa'da da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ŞanlıurfaYangın
    Haberler > Gündem > Alevlere teslim olan ev küle döndü: 1 ölü
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