Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 8 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma doğrultusunda, 24 Kasım'da 8 ilde belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, bunlardan 22'si yakalandı.

Alihan Kuriş soruşturmasında 18 tutuklama daha!

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22 ŞÜPHELİDEN 18'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 şüpheli, 27 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü adli kontrol talebiyle serbest bırakılırken, 18'i tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 18 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Alihan Kuriş soruşturmasında 18 tutuklama daha!

ÇOK SAYIDA SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Soruşturmanın; suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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